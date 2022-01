KITZBÜHEL. Von den Kunststoff-Pisten Englands auf das oberste Treppchen im Alpinen Skiweltcup. Dave Ryding schreibt in Kitzbühel ein Stück Sportgeschichte. In den 55 Jahren seit dem ersten Weltcup-Rennen ist noch keinem Briten ein Sieg gelungen. Ausgerechnet beim schwierigen Slalom-Klassiker am Ganslernhang feierte der 35-jährige Routinier den ersten Triumph eines Skiläufers aus dem Vereinten Königreich. Dave „The Rocket“ Ryding ist damit der beste Beweis, dass man nicht unbedingt in den Bergen groß werden muss, um es in der Ski-Welt ganz nach oben zu schaffen. Und nicht schon im „Windel-Alter“ regelmäßig durch den Stangenwald flitzen muß. Als Achtjähriger bestritt Ryding seine ersten Skirennen auf Kunststoffmatten, mit 12 Jahren dann die Rennpremiere auf Schnee. Einen bisherigen Karriere-Höhepunkt erlebte Ryding für fünf Jahren ebenfalls in Kitzbühel. Beim Hahnenkamm-Slalom 2017 belegte er Rang 2 nachdem er als Halbzeitführender im 2. Durchgang noch von Marcel Hirscher abgefangen wurde. Heuer verewigte der FC Liverpool-Fan Großbritannien als insgesamt 22. Nation in die Weltcup-Siegerliste.

Ein Blick auf in die Chronik der Hahnenkammrennen zeigt: Einen Sieger aus Großbritannien gab es in Kitzbühel bereits. Gordon Cleaver holte sich bei der Premiere 1931 die Kombination!

Sterke nordmenn - starke Nordmänner

Der historische Weltcup-Sieg von Ryding vereitelte einen norwegischen Doppelerfolg. Lucas Braathen, der eine Woche zuvor beim Klassiker in Wengen triumphiert hatte, belegte Platz 2 (+0,38). Henrik Kristoffersen, nur 24. im 1. Lauf, katapultierte sich mit Bestzeit im 2. Durchgang noch auf den dritten Rang.

Matt und Strolz verpassen Podest knapp

Michael Matt war bei dichtem Schneetreiben als Vierter bester ÖSV-Läufer (+0,78). 13 Hundertstel fehlten dem Tiroler auf das Podium. Selbstvertrauen tankte auch Johannes Strolz. Der Vorarlberger Überraschungssieger des Slaloms von Adelboden/CH verbesserte sich im Entscheidungslauf um acht Plätze auf Endrang 5 (+0,80).

Der Kärntner Marco Schwarz schob sich im ausfallsreichen 2. Durchgang (11 von 30 Läufer out) von Platz 16 auf zwölf vor, der Tiroler Dominik Raschner von 20 auf 16.

Hoffnungsträger Feller von Virus gefangen

Große Hoffnungen lagen im Vorfeld auf Lokalmatador Manuel Feller. Der Fieberbrunner, zuletzt Zweiter in Adelboden und Fünfter in Wengen, mußte nach positivem Corona-Test aber in Quarantäne.

Am Dienstag steht vor den Olympischen Spielen noch das Nachtrennen in Schladming an.

Hier gehts zum Hahnenkamm-Live-Ticker

Ergebnisse SLALOM Hahnenkammrennen Kitzbühel (22. 1.):

1. David Ryding (GBR) 1:41,26

2. Lucas Braathen (NOR) +0,38

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,65

4. Michael Matt (AUT) +0,78

5. Johannes Strolz (AUT) +0,80

6. Tommaso Sala (ITA) +0,86

7. Loic Meillard (SUI) +0,88

8. Marc Rochat (SUI) +0,96

9. Simon Maurberger (ITA) +1,01

10. Filip Zubcic (CRO) +1,09

weiters;

12. Marco Schwarz (AUT) +1,21

16. Dominik Raschner (AUT) +1,76

Nicht qualifiziert für den 2. Durchgang, u. a. die ÖSV-Läufer Marc Digruber (33.), Fabio Gstrein (36.), Joshua Sturm (39.).