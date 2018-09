Hoher VP-Besuch in Hopfgarten

11.09.2018, 13:56 Uhr

Sommer-Hoagascht mit NR Lettenbichler und Taschner; Energie, Bildung, Bürokratie als Hauptthemen.

HOPFGARTEN (niko). Interessante Gäste konnte VP-Obmann und Bgm. Paul Sieberer kürzlich auf der Sunnseit-Hütte in Hopfgarten begrüßen. Bei einem Sommer-Hoagascht gaben der Wahlkreisabgeordnete Josef Lettenbichler sowie der Mathematiker und nunmehrige Nationalratsabgeordnete Rudolf Taschner interessante Einblicke in ihre Tätigkeiten in Wien. Rund 50 Zuhörer, darunter auch LR Beate Palfrader, die Bürgermeister von Westendorf und Brixen sowie vier Vizebürgermeister nahmen die Gelegenheit war, um mit den Parlamentariern aktuelle Themen zu diskutieren.NR Lettenbichler schilderte seinen Tätigkeitsbereich als Energiesprecher der neuen Volkspartei und gab einen Ausblick auf die Ziele der Bundesregierung besonders im Bereich der erneuerbaren Energieträger. Bis zum Jahr 2030 wolle man die Stromerzeugung zu 100 % aus dieser Quelle schöpfen. Taschner, Bildungs- und Wissenschaftssprecher der neuen Volkspartei, referierte über die Herausforderungen und Chancen in der Bildungspolitik.

In der Diskussion standen die Kompliziertheit von Förderanträgen sowie überbordende Vorschriften etwa bei der Wohnbauförderung am Beginn. Die Zuhörer und Referenten waren sich einig, dass in diesem Bereich Vereinfachungen notwendig sind.Ebenso besprochen wurden der zunehmende Fachkräftemangel und die Zukunft der Digitalisierung.