Mit Kampf zum Remis

07.05.2018, 09:55 Uhr

Nach fünf Siegen nun Kitzbühel-Niederlage; St. Johann erkämpfte Remis gegen Tabellenführer.

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Nach fünf Siegen en suite musste sich der FC Kitzbühel beim Tabellen-Zweiten Grödig auswärts 0:3 geschlagen geben. Man habe sich selbst besiegt, meinte Coach Alex Markl nach dem Spiel, bei dem auch zwei Mannschaftsstützen fehlten.Mit starker kämpferischer und geschlossener mannschaftlicher Leistung ergatterte Tabellennachzügler SK St. Johann gegen Leader Reichenau SVG einen Punkt (1:1). Auf einen Nicht-Abstiegsplatz fehlen sieben Punkte.

Kopf an Kopf

In der Landesliga gab es bei Brixen 1 gegen Kufstein 1b mit mit einem 8:5 einen wahren Torregen; die Brixentaler blieben damit am 9. Tabellenrang. St. Ulrich/Hochfilzen 1 bleibt nach der Auswärtsschlappe bei Söll am 12. Platz.Gebietsliga: Fieberbrunn 1, Westendorf 1 und Kössen mussten Niederlagen hinnehmen, während Kirchberg 1 mit 5:1 triumphierte und auf den 6. Rang vorrückte. Weiter auf dem Abstiegsplatz liegt Kössen, allerdings mit nur einem Zähler Rückstand und einem Spiel weniger als Brixlegg/Rattenberg.Keine Änderung gab es an der Bezirksliga-Spitze, an der sich Achenkrich und Hopfgarten/Itter weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.Nach einer erneuten Heimniederlage ist Reith in der 1. Klasse weiterhin akut abstiegsgefährdet (fünf Zähler Rückstand auf Stans).2. Klasse: Die Derbys Kirchberg 1b vs. Waidring sowie Brixen 1b vs. St. Johann 1b endeten mit einem Remis; Westendorf 1b schlug Tabellenschlusslicht Oberndorf; St. Ulrich/Hochfilzen 1b und Fieberbrunn 1b verloren jeweils auswärts.