"Speeddating" für Lehrlinge

10.09.2018, 17:10 Uhr

Die Lehrstelleninitiative "10.000 Chancen" gastiert in Graz.

Die gemeinnützige Initiative "10.000 Chancen" wurde Anfang 2016 gegründet. Erstmals matchen sich am 27. November vier Bundesländer, nämlich Wien, Ober- und Niederösterreich sowie die Steiermark gleichzeitig beim Speeddating in Graz. Dabei werden nur österreichweite Betriebe am Start sein – insgesamt 15 Top-Unternehmen mit jeweils acht Rekruitern.Die insgesamt 120 Personalisten matchen 480 Schüler und führen an diesem Tag ganze 7.200 Bewerbungsgespräche. Bei der Rekrutierung der Lehrstellensuchenden wird ausschließlich mit dem Bildungsministerium und den politischen Bildungsverantwortlichen der vier Bundesländer kooperiert. Eingeladen werden interessierte Schüler jeweils aus den Bereichen AHS, NMS sowie aus berufsbildenden Schulen, die gerne eine Lehrstelle im Verkauf, Büro, Technik oder Dienstleistung haben wollen.

Schon bei den Vorauswahlterminen in den vier Bundesländern werden aus insgesamt 1.200 Schülern die 480 Finalisten nach den "10.000 Chancen"-Kriterien ausgewählt und für das Speeddating am 27. November in Graz optimal vorbereitet.Die Anreise zur Grazer Messehalle erfolgt in sieben exklusiven Stockautobussen. Weitere Informationen unter 10000chancen.com.