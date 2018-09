Webstars auf der Herbstmesse

24.09.2018, 15:51 Uhr

Am 29. September ab 11 Uhr locken Webstars aus Österreich und Deutschland zum Kreisch-Alarm.

Nach einer erfolgreichen Tour 2017 startet die zweite Runde der Influencer Video Con Tour presented by spark7. Die Grazer Herbstmesse hostet die Influencer-Convention und freut sich auf die Stars sowie zahlreiche Fans.Die Station bietet Kindern und Jugendlichen im ganzen Bundesland und über dessen Grenzen hinaus die einmalige Gelegenheit, zu sehen, wer hinter dem Instagram-Account oder dem YouTube-Kanal steckt. Endlich können die Idole persönlich gefragt werden, was schon ewig auf der Zunge liegt.Am 29. September treffen die YouTube-Stars wie Chaosflo44 mit über 1 Mio Abonnenten, Lisa von Cute Life Hacks DE mit über 200.000 Followern und Celina Blogsta mit 185.000 Abonnenten auf YouTube bei der Herbstmesse in Graz auf ihre Fans. Im Vordergrund des Events steht natürlich das persönliche Selfie mit dem Star und ein Autogramm zu ergattern.Der erfolgreichste Gamer Chaosflo44 freut sich bereits auf seine Fans in ganz Österreich. „Ich bin schon wieder gespannt auf die Fragen, die meine Fans in ganz Österreich haben. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie gut sie bei meinen Videos aufpassen“, schwärmt der 18-jährige Gamer.Für Kreisch-Alarm sorgen auch Lisa von Cute Life Hacks DE und Celina Blogsta. Die beiden YouTuberinnen mit über 380.000 Fans freuen sich auf die Möglichkeit, ihre Community persönlich zu treffen und sich mit anderen YouTubern auszutauschen.Für musikalische Unterstützung sorgt das DJ-Jungtalent RepublicOne sowie das Singer-Songwriter-Duo Mira & Adam. Für die heißen Beats ist natürlich Beatboxerfii am Start!

Die Stars der Millennials sind angesagter denn je und werden auch in Klagenfurt für Aufsehen sorgen. „Die Influencer schaffen, was klassischen Medien oft nicht gelingt. Sie holen die begehrte junge Zielgruppe in ihrer Lebenswelt ab – und zwar auf Augenhöhe“, so Sandra Thier, Gründerin des You-Tube-Netzwerks „diego5".Mit 3,2 Mio. Abonnenten und über 280 Millionen Video-Aufrufen wachsen diego5 und ihre 80 Web-Influencer weiterhin rasant und bauen das größte Influencer-Netzwerk Österreichs weiter aus. Als einziger offizieller YouTube-Partner sind neben Größen wie Joanna Zhou von „Cute Life Hacks“ und Celina Blogsta, die seit Beginn bei diego5 unter Vertrag sind, auch Künstler wie Sam Mashgati oder Juri Entertainer TV dabei.„Wir freuen uns über den großen Anstieg. Der Andrang auf Webstars ist enorm – vor allem wird die Zahl der Fans immer größer. Darum sind auch unsere Werbepartner zunehmend derart begeistert, dass Influencer-Marketing bereits einen fixen Bestandteil in ihrem Marketing-Mix darstellt“, sagt Gründerin Sandra Thier.