ST. ANTON. In der Verwallgruppe kam es am frühen Dienstag Nachmittag zu einem Lawinenunglück. Eine Person verstarb noch am Unfallort.



Ein Deutscher stirbt nach Lawinenabgang



Am 31. Dezember 2019 löste sich unterhalb der Gamskarspitze im Malfontal in der Verwallgruppe im Gemeindegebiet von St. Anton a.A ein Schneebrett. Gleichzeitig querte eine vierköpfige Familie aus Deutschland den Steilhang unterhalb des Schneebretts. Der Vater fuhr als dritter in den Steilhang ein. Er wurde von der Lawine erfasst und mitgerissen. Dem Opfer war es nicht mehr möglich, seinen Lawinenrucksack auszulösen. Nach einer Lawinenlänge von ca. 750m wurde er ganz verschüttet. Die Familienmitglieder versuchten das Opfer mittels LVS Gerät zu orten, was ihnen jedoch nicht gelang.

Der NAH Gallus3 flog nach erfolgter Alarmierung einen Ersthelfer zum Unfallort. Dieser konnte den Verschütteten in schwierigem, unwegsamem Gelände mittels LVS- Gerät und Sonde orten. Der Verschüttete wurde ausgegraben. Der inzwischen eingetroffene Notarzt konnte den Mann aber nicht mehr reanimieren. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Quelle: Polizei)

