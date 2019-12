Vier gutaussehende Herren suchen die Herausforderung

Vier Buchstaben und eine perfekte Kombination steht hinter der Band "PKAW", die am Freitag, dem 17. Jänner um 20 Uhr im Marenzikeller auf der Bühne steht.



P wie Pröschl und Phasersound,

K wie Kratzer und Killerflöte,

A wie Arbesleitner und Allegro non troppo,

W wie Winkler und Walking Bass.

Zusammen ein gut geölter PKAW der ausfährt, um die Welt zu erobern.

Die vier gutaussehenden Herren suchen die Herausforderung, gehen ans Limit und übersehen so

manche Geschwindigkeitsbegrenzung in Sachen Improvisation und Herzblut. Spontanität, Humor,

(ein wenig) Absurdität und das Aufbrechen von musikalischen Konventionen sind wesentliche

Bestandteile von PKAW. Jahrelange Erfahrung in unterschiedlichsten Bands steigert die Virtuosität

und lässt Eigenkompositionen entstehen, welche sich wie farbenfrohe Bilder enfalten. Aber auch vor Fusion- und Jazzgrößen der vergangenen Jahrzehnte macht PKAW nicht halt. Stets mit

Überraschungsmomenten und wechselnden kreativen Auswüchsen „getuned“ - da hat Routine keine Chance.

Also: Einsteigen, anschnallen und ab geht die Post!

Mathias Pröschl - keys

Gernot Kratzer - saxes

Jörg Arbesleitner - drums

Johannes Winkler - bass

Tickets und Infos: Leibnitz KULT, 03452 76506; www.leibnitz-kult.at