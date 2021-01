In der heutigen Sendung "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 (20:15 Uhr) will Herbert Stoiser mit "Oma's Schoaskugln" überzeugen, dessen Idee aus der Region stammt.

Die steirischen Käferbohnen sind mit der Region so eng verwurzelt wie die beliebte Buschenschankjäuse. Mittlerweile werden Käferbohnen nicht nur mit Kernöl genossen, sondern auch für die Zubreitung von südsteirischem Humus oder für süße Nachspeisen verwendet. Seine Idee stellt heute Abend auf Puls 4 Herbert Stoiser bei "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 vor. Ein neues alkoholisches Getränk will vor allem mit seinem Namen für Aufregung sorgen: "Oma's Schoaskugln".

Als Highlight gelten dabei die Käferbohnen, die in einem speziellen Verfahren essfertig gemacht und anschließend dem Getränk beigefügt werden. "Oma's Schoaskugln" sollen im kalten, warmen oder auch heißen Zustand überzeugen, aber werden sie auch den Geschmack der Investoren treffen?