Gestern um 17 Uhr rutschte ein 83jähriger Mann in Obergreith bei Oberhaag nahe seines Anwesen im Schnee aus und stürzte über eine sehr steile Böschung in den angrenzenden Wald. Laute Hilferufe wurden Gott sei Dank rasch von seiner Ehefrau wahrgenommen, welche die Einsatzkräfte alarmierte. Durch die extreme Neigung des Geländes musste der Verunfallte mittels Korbtrage und Seil nach oben gezogen werden. Die FF Oberhaag war mit sechs Personen im Einsatz.

Unterkühlt und mit Verletzungen am Kopf und Brustkorb ist der Südsteirer nach Erstversorgung durch einen praktischen Arzt und einem Rotkreuz First Responder dem Team des Notarzteinsatzfahrzeuges übergeben worden.