Im Rahmen der Präsentation der "Agenda Grün-Weiss 2021+" mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer kündigte Anton Lang als Verantwortlicher für Finanzen und Infrastruktur eine starke Offensive für das Radwegenetz und den öffentlichen Verkehr an.

Allein 15 Millionen Euro sollen jährlich in den Ausbau des Radwegenetzes investiert werden. Wer auf den südsteirischen Straßen unterwegs ist, bemerkt coronabedingt und durch den E-Bike Boom, einen sprunghaften Anstieg an Radfahrern auf den Straßen. Und dort, wo es keine Radwege gibt, kommt es immer öfter zu Problemen. Auch im Bereich öffentlicher Verkehr, mal abgesehen vom Zentralraum Leibnitz, hat die Südsteiermark dringenden Nachholbedarf. Jetzt liegt es wohl an den regionalen Verantwortlichen, wieviel von den in Aussicht gestellten Budgetgeldern in die Region kommt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Das sind die Finalisten der WOCHE-WeinChallenge 2021