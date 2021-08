Ganz zu Ehren unserer preisgekrönten Winzer: Die WOCHE-WeinChallenge 2021 ist geschlagen. Am Donnerstag wurden die Sieger im Schloss Abel gefeiert.

Was für ein Donnerstag! In den historischen Gemäuern von Schloss Abel, dort wo ansonsten unzählige Brautpaare den schönsten Tag ihres Lebens verbringen, ließ die WOCHE Steiermark die Sieger der WOCHE-WeinChallenge 2021 hochleben.

18. WOCHE-WeinChallenge

Mit 1050 eingereichten Weinen (heuer zusätzlich auch erstmals Wermut) schlug die 18. WOCHE-WeinChallenge in diesem Jahr alle Rekorde. Dabei leistete die Fachjury in der Weinbauschule Silberberg buchstäblich Schwerstarbeit, um die besten Weine des Landes im Corona-Jahr (unter Einhaltung eines strengen Sicherheitskonzeptes) herauszukosten.

Vor der feierlichen Urkundenverleihung am Donnerstag war noch einmal die Genuss- und Fachjury gefordert, um die besten Weine in 13 Kategorien zu bestimmen.

Die WOCHE-Auszeichnung soll ein Lohn für die harte Arbeit im Weingarten und im Keller sein, an die der Weingenießer bei einem guten Gläschen oft nicht denkt, ganz zu schweigen von den vielen schlaflosen Nächten, mit denen unsere Weinbauern zu kämpfen haben, wenn wieder ein Unwetter vorhergesagt wird.

"Wir freuen uns riesig mit allen Siegern. Und wenn ich von Siegern spreche, dann meine ich auch unsere Finalisten", betonte WOCHE Leibnitz-Geschäftsstellenleiterin Brigitte Gady. Sichtlich mit den strahlenden Gewinnern freute sich auch WOCHE Steiermark Geschäftsführer Christoph Hausegger: und dankte allen Winzern für ihre Teilnahme auch in einer schwierigen Zeit: „Als Regionalzeitung liegt uns die Stärkung der Regionen sehr am Herzen.“

Glasklar auf Punkt und Beistrich

Bewertet wurden die Weine nach einem Notensystem von 1 bis 6, wobei, wobei der Durchschnitt aus allen Bewertungen errechnet wurde und der Sieg an den Wein mit der niedrigsten Platznummer ging.Großer Dank gilt dem steirischen Weinbaubeauftragten Martin Palz, Silberberg-Dir. Reinhold Holler und Raffael Fux von der Agentur Neues Land, die die WOCHE-WeinChallenge seit Beginn an tatkräftig unterstützen. Durch den gelungenen Abend, musikalisch umrahmt vom Trio "Stroke Pack" führte Moderator Gregor Waltl.

Die Sieger der WOCHE-WeinChallenge 2021 im Überblick

Kategorie Welschriesling

Sieger

Kategorie Weißburgunder

Sieger

Muskateller

Sieger

Sauvignon Blanc

Sieger

Morillon

Sieger



Schilcher

Sieger

Scheurebe

Sieger

Rotwein Vielfalt

Sieger

Riedenweine

Sieger

Traminer

Sieger

Wein Kreativ

Sieger

Qualitätssekt

Sieger

Wermut

Sieger

Im ÜBERBLICK:

