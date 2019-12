Jede Zelle ist besetzt,

der Blutdruck ist gehetzt.

Ein Herz so schnell es schlägt,

so viel Freude es kaum erträgt.

Den Körper spür´ ich

gut und hitzig,

mir wird heiß,

das ist nicht witzig.

Ich fühl´ mich

ästhetisch und auch so jung,

dazu gehört wohl

ein gewisser Schwung,

der vielleicht verrät,

worum es sich grad dreht.

Zu erzählen liegt mir fern,

was ich denke und was

ich habe gern.

Kleider machen Leute,

nicht gestern,

besonders heute.

Meine Zellen,

jede einzelne

zittert und vibriert,

hat trotzdem Angst,

dass sie es wieder verliert.

Gefangen, frei

und doch

so wunderbar,

starte ich ins Neue Jahr.

Einfach viel lachen,

daraus etwas

Schönes machen.

Viele Pläne

hab´ ich gemacht,

sie umzusetzen,

das wäre doch gelacht.

Auch ein Mann

muss das leisten,

wovon er spricht

am meisten.

So liegt alles

in der Luft,

ein ganz besonderer Duft.

Wenn Sinnlichkeit

wird versprüht,

und das Feuerwerk verglüht.

In der schönen

Silvesternacht,

beginnt das neue Jahr

in der schönsten Pracht.

Ich wünsche mir Besonnenheit,

dass alles kommt

zur rechten Zeit.

Niemandem wehtun,

keinen verletzen,

fair bleiben,

keinen hetzen.

Nicht aufgeben,

den Humor verlieren,

dass sich meine Gefühle

niemals irren.

Mit Ehrlichkeit öffnet

man die Herzen,

bereitet den einen

oder anderen

vielleicht auch Schmerzen.

Die Liebe sucht

sich den Weg

durch jedes Labyrinth,

damit Menschen sich finden,

die für einander bestimmt.

Mit guten Gefühlen

verbringe ich

die letzte Dezembernacht,

ein Feuerwerk am Himmel

leuchtet und es kracht.

Und mit guten Gefühlen

starte ich auch ins

Neue Jahr

und da wird mir

plötzlich klar,

dass es vielleicht nicht mehr

ist, so wie es einmal war.

Und dass ich bin

doch schon sehr weit

und ich nehm´ es an

mit größter Dankbarkeit!

Silvestergedicht von Heidemarie Ithaler-Muster aus Leutschach