Gesundheitsfonds Steiermark fördert steirische Elternvereine

Der Gesundheitsfonds Steiermark fördert mit der Kampagne „Weniger Alkohol - Mehr vom Leben“ Elternvereine, die einen verantwortungsbewussten und kontrollierten Umgang mit Alkohol vorleben.

Bei Schulfesten und -veranstaltungen sollen Spiel, Spaß und kreative alkoholfreie Alternativen im Vordergrund stehen. Für das Erlernen eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Alkohol ist es entscheidend, welche Verhaltensweisen ein Kind bei seinen Eltern bzw. in seinem nahen Umfeld beobachten kann.

Steirische Elternvereine an Grundschulen, Mittelschulen, Allgemeinbildenden Höheren Schulen, Berufsbildenden Höheren Schulen und Polytechnischen Schulen können bis 30. Oktober 2020 um die Förderung von bis zu € 700,- ansuchen.

„In den Jugendjahren werden viele Weichen gestellt. Daher sollen Eltern beim Thema Alkohol eine klare Vorbildrolle einnehmen. Die neue Kampagne unterstützt steirische Elternvereine in ihrer wertvollen Aufklärungsarbeit, um den Kindern auf ihrem weiteren Lebensweg einen bewussten und kritischen Umgang mit Alkohol zu vermitteln“, betont Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und verweist zugleich auf das Seminar durch ExpertInnen, das durch die Förderung kostenfrei in Anspruch genommen werden kann.

Elternvereine übernehmen eine Vorbildwirkung

Eltern zeigen mit Ihrem eigenen Verhalten, dass Alkohol ein Genussmittel ist, das maßvoll konsumiert werden soll und auf das in bestimmten Situationen durchaus verzichtet werden kann. Elternvereine erhalten wichtige Informationen rund um das Thema Alkohol, sowie eine „Mehr-vom-Leben“ Auszeichnung für Ihr Engagement.

Über die Initiative „Weniger Alkohol - Mehr vom Leben“

„Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“ ist eine Initiative des Gesundheitsfonds Steiermark. Durch die Maßnahmen und Aktivitäten des steirischen Aktionsplans, sollen die Steirerinnen und Steirer für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol sensibilisiert werden. Außerdem soll auf die möglichen Folgen eines übermäßigen Alkoholkonsums und auf Hilfsangebote aufmerksam gemacht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mehr-vom-leben.jetzt/elternvereine/