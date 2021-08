Brandalarm bei Vinoble Cosmetics in Fresing: Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren heute bereits in den frühen Morgenstunden im Einsatz. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.



FRESING/KITZECK. Gegen 6:50 Uhr wurde die FF Fresing-Kitzeck zu einem Brand in Fresing alamiert. Bei der Ankunft konnte niemand der Kameraden einen Rauch wahrnehmen. Der Einsatzleiter erkundete rasch den Einsatzort und befragte die Mitarbeiter. Durchzuführen war ein Innenangriff mit schwerem Atemschutz. Sie schritten vorsichtig durch den Rauch und orientierten sich mit Hilfe einer Wärmebildkamera.

Währenddessen rückte die FF Pistorf mit 16 Mann und die FF Großklein mit zwölf Mann zum Einsatzort nach.

Nach langer Suche entdeckte der Atemschutztrupp der FF- Fresing Kitzeck die Ursache des Brandes. Die Flammen konnten in der Folge mit einem HD Strahlrohr gelöscht werden.

Die genaue Brandursache ist noch nicht klar, vermutet wird aber ein Versagen der Technik.

Eigesetzt waren:

FF Fresing Kitzeck mit:

TLF-A Fresing-Kitzeck LFB-A Fresing-Kitzeck MTF Fresing-Kitzeck mit 10 Mann und Feuerwehrarzt Dr. Gernot Seggl

FF Pistorf mit 16 Mann und 3 Fahrzeugen

FF Großklein mit 12 Mann und 2 Fahrzeugen

PI Heimschuh mit 3 Mann und 2 Fahrzeuge

PI Leibnitz Brandermittlung

Die WOCHE sagt danke





Die WOCHE Steiermark gibt in ihrer Aktion "Danke!" nicht nur jenen Menschen eine Bühne, die an der Corona-Front ihr Möglichstes tun, sondern auch den Mitbürgern, die mit ihrem jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz Nächstenliebe und Nachbarschaftshilfe zu Grundprinzipen und Eckpfeilern unserer Gesellschaft gemacht haben. Zur Themenseite