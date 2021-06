"Principessa – 2nd love" übersiedelte kürzlich in neue Räumlichkeiten in der Schmiedgasse 9 in Leibnitz.

(wf) "Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!" Unter diesem Motto wagte Elfi Kojalek schon vor zehn Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit. Seither hat die strahlende Unternehmerin und leidenschaftliche Dekoqueen mit ihrem Second Hand Store "Principessa – 2nd love" in der Grazer Gasse viel Freude bereitet. Das Geschäft der besonderen Art ist zum Treffpunkt und zur Institution geworden.

Durchstöbern und das Passende finden.

Foto: Principessa

hochgeladen von Waltraud Fischer

Um das Angebot modischer Kleidung aus zweiter Hand zu erweitern, übersiedelte Elfi Kojalek jetzt mit ihrem Geschäft "Principessa – 2nd love" in die Schmiedgasse 9. Nach vielen Wochen intensiver Arbeit ist ein einladendes Geschäft entstanden, und den alten Gemäuern wurde mit viel Liebe zum Detail neues Leben eingehaucht. "Großer Dank gilt meinem Partner Robert, ohne den ich das nicht geschafft hätte. Alle Professionisten haben beste Arbeit geleistet", dankt die Bauherrin und freut sich über das gelungene Gesamtobjekt, das durch Individualität und liebevolle Details überzeugt. Die neuen Räumlichkeiten strahlen besonders durch das alte Gewölbe und die Kombination von erdigen Farben für Wände und Böden sehr viel Wärme aus.

Beim Einkaufen fühlt man sich wie in einem gemütlichen Wohnzimmer.