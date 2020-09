2,5 Kilometer wanderbares Erlebnis und ein atemberaubender Ausblick: In Anwesenheit von LR Johann Seitinger wurde am 1. September in Silberberg der neue Obst- und Weinlehrpfad seiner Bestimmung übergeben.

SILBERBERG/LEIBNITZ. Er ist von drei Seiten begehbar und führt von der Schule Silberberg durch die Silberberg Weingärten hoch hinauf zur Silberberger Warte, wo anhand einer Europakarte der gesamte Weinbau in Europa übersichtlich gezeigt wird. Gemeinsam mit LR Johann Seitinger wurde nach langen intensiven Vorbereitungen der neue steirische Obst- und Weinlehrpfad eröffnet.

"Was lange braucht, wird gut - und wenn es mit soviel Herzblut befüllt ist, wird es länge währen", betonte Silberberg-Dir. Reinhold Holler am Dienstag Mittag vor dem Ausgangspunkt beim Heiligen Urban und erinnert sich: "Seit 1995 führt ein wunderschöner und beliebter Wanderweg durch die Silberberger Weingärten. Ideengeber und Umsetzer mit vielen Helferleins war der leider viel zu früh verstorbene Kollege Franz Gosch."

"In 25 Jahren hat sich viel verändert. Einen wesentlichen Teil der Qualitätsentwicklung im Weinbau dürfen sich die Kollegen dank ihres unermüdlichen Einsatzes zuschreiben. Verändert haben sich in dieser Zeit die Struktur im Weingarten und die Aufgaben von Silberberg", so Holler.

Dir. Reinhold Holler:

"So ist genau jetzt die richtige Zeit, die Gegenwart und den Ausblick abzubilden - dauerhaft abzubilden im neuen Obst- und Weinlehrpfad Silberberg."

Ein gutes Tröpferl als Dank für Sepp Hartinger (Mitte) aus den Händen von Dir. Reinhold Holler und Georg Innerhofer (r).

31 interessante Stationen

Der neue Lehrpfad besteht aus acht Obst Themen-Stationen, 21 Wein Themen-Stationen sowie drei Willkommenstafeln und zwölf zusätzlichen Erläuterungs- und Hinweissäulen in Deutsch und Englisch.

Die neue Attraktion wurde inhaltlich gemeinsam zwischen dem gesamten Lehrkörper des Bildungszentrums Silberberg und der führenden steirischen Kommunikationsagentur Hartinger Consulting entwickelt und ohne Inanspruchnahme öffentlicher Förderungsprogramme umgesetzt.

Initiator des gesamten Projekts ist Sepp Hartinger, der auch alle Schritte- von der Konzeption über die grafische Umsetzung, die Textentwicklung, die Produktionen und die Montage, gemeinsam mit Fachlehrer Georg Innerhofer vom Bildungszentrum Silberberg, koordinierte und organisierte.

"Das Projekt hat durch die Zusammenführung der Ausbildung für Obst- und Weinbau eine neue Dimension angenommen. Uns war von Beginn an wichtig, auch den gesamten Lehrkörper als Partner zu wissen, um so eine möglichst starke Einbindung des Vorhabens in die Schule zu schaffen", so Hartinger.

LR Johann Seitinger dankte allen Beteiligten und Kooperationsbetrieben für das gelungene Projekt, allen voran Sepp Hartinger, der es geschafft hat, den steirischen Obst- und Weinlehrpfad ohne Inanspruchnahme von öffentlichen Fördergeldern zu realisieren. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf rund 80.000 Euro, wobei den Hauptanteil Hartinger Consulting trug. "Ich möchte mit diesem Projekt der Region etwas zurückgeben", so Hartinger, der seinen Töchtern Susanne und Ulrike dankt, die mittlerweile die Agentur führen und die Idee mittrugen.