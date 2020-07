Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Gerade in Zeiten der Corona-Krise wollen viele Österreicher lieber Urlaub zu Hause machen. Ein beliebtes Ziel dabei ist die Südsteiermark.

Viele Ausflugsziele

Kein Wunder, bietet die Südsteiermark neben ihrer wunderbaren Landschaft auch viele Ausflugsziele und Freizeitmöglichkeiten. So gibt es zahlreiche sehenswerte Schlösser (Spielfeld, Laubegg, Seggau, Gleinstätten), aber auch Kirchen (St. Veit am Vogau, Frauenberg). Für Kulturinteressierte gibt es die Möglichkeit, Museen und Galerien zu besuchen. Egal, ob das Hallstattzeitliche Museum in Großklein, das Tempelmuseum am Frauenberg oder das Flavia-Solva-Museum in Großklein – man kann jede Menge über die Geschichte der Region lernen.

Sportlich unterwegs

Auch aktive Urlauber kommen in der Südsteiermark voll und ganz auf ihre Kosten. So gibt es unzählige Wanderwege (Altenbachklamm, Heiligengeistklamm), Radtouren und Seen, wo man sich austoben kann. Beliebt ist auch der Motorikpark in Gamlitz, wo man seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen kann. An mehreren Orten in der Region kann man sich E-Bikes ausborgen, um damit die Landschaft zu erkunden. Es gibt bereits viel, doch es kommen auch immer neue Sehenswürdigkeiten und Attraktionen dazu. So wurde vor Kurzem der Panoramasteg am Sausal fertiggestellt, der eine herrliche Aussicht bietet. Ebenfalls neu ist der Erlebniswanderweg "Das große Abenteuer am Demmerkogel", der sich für die gesamte Familie eignet. Auch an Kinderspielplätzen, wie dem Generationenspielplatz in Heimschuh, mangelt es nicht. Abgerundet wird das vielfältige Angebot durch die diversen Veranstaltungen. So werden – natürlich unter den behördlichen Auflagen – Konzerte, Lesungen, Vernissagen und Kabaretts geboten.

Ein Urlaub in der Südsteiermark ist ein unvergessliches Erlebnis für die gesamte Familie.