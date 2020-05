LEIBNITZ. Der Bezirk Leibnitz trauert um:



Anna Zöhrer geb. Mörth, Pensionistin aus Kaindorf an der Sulm – früher Weitendorf, ist am Freitag, dem 8. Mai 2020, im Alter von 89 Jahren in Frieden für immer eingeschlafen.



Berta Vollmann geb. Hüttner, Schneiderin aus St. Georgen an der Stiefing, hat ihre Augen am Mittwoch, dem 6. Mai 2020, im Alter von 73 Jahren für immer geschlossen.



Christine Schwarzbauer geb. Stiegler, Pensionistin aus Wagna, ist am Montag, dem 17. Februar 2020, im Alter von 73 Jahren von uns gegangen.



Wolfgang Strohmaier, Maler- und Anstreicher aus Kaindorf an der Sulm, hat seine Augen am Dienstag, dem 17. März 2020, im Alter von 48 Jahren zu früh für immer geschlossen.

Johanna Lanzl, geb. Baumann, aus Grubtal in Gamlitz ist am 2. Mai im Alter von 96 Jahren zu Hause bei ihrer Familie sanft entschlafen.

Herbert Haselbacher aus Wildon kurz vor seinem 80. Geburtstag für immer von uns gegangen.

Rosa Obendrauf geb. Jauk vlg. Graf aus Lappach hat ihren Lebensweg mit 79 Jahren für immer beendet.



Anna Posch geb. Ortner aus Heimschuh ist kurz vor ihrem 91. Geburtstag für imer von uns gegangen.

Otto Rauch, Handelsvertreter aus Leibnitz, hat seine Augen am Dienstag, dem 28. April 2020, nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren zu früh für immer geschlossen.

Roswitha Siebenhofer, geb. Arbeiter, Pensionistin aus Leibnitz, hat ihre Augen am Montag, dem 27. April 2020, im Alter von 73 Jahren für immer geschlossen.

Adolf Stani, Pensionist aus Gralla, hat seine Augen am Montag, dem 27. April 2020, im Alter von 82 Jahren für immer geschlossen.

Theresia Pratter geb. Pausch, Landwirtin i. R. , vulgo Schneidermichl, aus Gralla, hat ihre Augen am Freitag, dem 24. April 2020, im Alter von 92 Jahren für immer geschlossen.

Walter Frangesch, Pensionist aus Leibnitz, hat seine Augen am Donnerstag, dem 23. April 2020, im Alter von 77 Jahren für immer geschlossen.

Dagmar Fröhlich, geb. Haibl, Küchengehilfin aus Tillmitsch, hat ihre Augen am Donnerstag, dem 23. April 2020, im Alter von 55 Jahren viel zu früh für immer geschlossen.

Anna Maria Vogrin geb. Spath, Pensionistin aus Tillmitsch – früher Langaberg, hat ihre Augen am Donnerstag, dem 16. April 2020, im Alter von 98 Jahren für immer geschlossen.

Johann Heidinger, Pensionist aus Kleinfeiting, hat seine Augen am Donnerstag, dem 16. April 2020, nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren für immer geschlossen.

Hilde Stessl geb. Sirec, Pensionistin aus Kaindorf an der Sulm, hat ihre Augen am Dienstag, dem 14. April 2020, nach geduldig ertragener Krankheit im Alter von 79 Jahren für immer geschlossen.

Ewald Pukl, Pensionist aus Wagna, hat seine Augen am Dienstag, dem 14. April 2020, im Alter von 58 Jahren zu früh für immer geschlossen.

August – Gustl- Rossmann, Pensionist aus Wildon, hat seine Augen am Donnerstag, dem 9. April 2020, im Alter von 76 Jahren unerwartet für immer geschlossen.

Franz Dietrich, Gemeindebediensteter i. R. aus Maxlon, ist am Donnerstag, dem 9. April 2020, im Alter von 60 Jahren zu früh verstorben.

Barica Valenčak, geb. Skoberne, Pensionistin aus Lebring-St. Margarethen, ist am Donnerstag, dem 9. April 2020, im Alter von 96 Jahren von uns

gegangen.

Josef Posch, Landwirt i. R. aus Badendorf, hat seine Augen am Donnerstag, dem 9. April 2020, im Alter von 85 Jahren für immer geschlossen.



OSR Ernst Treiber, VS-Direktor i. R. aus Heimschuh, ist am Donnerstag, dem 9. April 2020, im Alter von 92 Jahren zum Herrgott heimgegangen.



Franz Scheucher, Pensionist aus Leibnitz, hat seine Augen am Mittwoch, dem 8. April 2020, nach schwerer Krankheit wenige Tage nach seinem 65. Geburtstag zu früh für immer geschlossen.

Josef Suppan jun. – „Steirersepp“, Gast- und Landwirt aus Großfelgitsch wurde am am Donnerstag, dem 2. April 2020, im Alter von 58 Jahren unerwartet aus der Mitte seiner Lieben gerissen.

Karl Schiller aus St. Georgen an der Stiefing, hat seine Augen am Sonntag, dem 5. April 2020, nach schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren zu früh für immer geschlossen.

Edeltrude Böhm, geb. Bayer, VS-Hauptlehrer i. R. aus Leibnitz, hat ihren irdischen Lebensweg am Samstag, dem 4. April 2020, kurz vor Vollendung ihres 91. Lebensjahres vollendet.

Franz Koschak, Weinbauer und Landwirt aus Gauitsch, hat seine Augen am Samstag, dem 4. April 2020, im Alter von 80 Jahren für immer geschlossen.

Elisabeth Glatz, geb. Kirr, Pensionistin aus Lebring-St. Margarethen, hat ihre Augen am Dienstag, dem 31. März 2020, im Alter von 90 Jahren für immer geschlossen.

Eduard Lecker, Werkzeugmacher i. R. aus Leibnitz, ist am Montag, dem 30. März 2020, kurz vor seinem 84. Geburtstag im Kreise seiner Lieben in Frieden für immer eingeschlafen.



Hildegard Pausch geg. Kicker, Pensionistin aus Lebring-St. Margarethen, hat ihre Augen am Sonntag, dem 29. März 2020, im 93. Lebensjahr für immer geschlossen.

Heinrich Hödl vlg. Rupensimi aus Rettenbach (Heiligenkreuz am Waasen) ist im Alter ovn 94 Jahren für immer eingeschlafen.

Franz Gollmann, Gemeindebediensteter i. R. aus Wagna, ist am Sonntag, dem 29. März 2020, nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren für immer eingeschlafen.



Ausgabe 18./19. März 2020

Erna Gollob, geb. Lampl, aus Seggauberg hat ihre Augen am Freitag, dem 6. März 2020, im Alter von 85 Jahren für immer geschlossen.

Irene Scherer, geb. Schilder, aus Großklein hat ihre Augen am Samstag, dem 7. März 2020, im Alter von 92 Jahren für immer geschlossen.

Theresia Moick, geb. Fink, aus Leitring ist am Freitag, dem 6. März 2020, nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren für immer eingeschlafen.

Theresia Schnabel vlg. Jaukschuster, aus Rosental ist im Alter von 88 Jahren von uns gegangen.

Albin Trummler vlg. Krennhiasl aus Glaueregg hat seine Augen im Alter von 84 Jahren für immer geschlossen.

Anna Greßl, geb. Hammer, aus Wagna hat ihre Augen am Montag, dem 9. März 2020, im Alter von 91 Jahren für immer geschlossen.

Werner Wilhelm Tappe aus Seggauberg hat seine Augen am Sonntag, dem 8. März 2020, kurz nach seinem 91. Geburtstag für immer geschlossen.

Ottilie Suppan, geb. Jöbstl, aus Wildon ist am Samstag, dem 7. März 2020, kurz vor Vollendung ihres 87. Lebensjahres für immer eingeschlafen.

Herta-Sofie Käfer, geb. Wechtitsch, aus Fresing hat ihre Augen am Donnerstag, dem 12. Februar 2020, kurz vor ihrem 81. Geburtstag für immer geschlossen.

Mathilde Puąnik, geb. Steiner, aus Wagna – früher Leibnitz hat ihre Augen am Mittwoch, dem 11. März 2020, kurz nach ihrem 90. Geburtstag für immer geschlossen.

11./12. März 2020

Martha Strasser, geb. Schrei, aus Wildon hat ihre Augen am Sonntag, dem 1. März 2020, im Alter von 76 Jahren für immer geschlossen.

Maria Bachernegg, geb. Neumann, vulgo Weber aus Lebring-St. Margarethen ist am Sonntag, dem 1. März 2020, mit 89 Jahren in Frieden eingeschlafen.

Anna Steininger, geb. Fuchs, aus Lebring-St. Margarethen ist am Samstag, dem 29. Februar 2020, kurz vor Vollendung ihres 71. Lebensjahres in Frieden eingeschlafen.

Brigitte Schweinzger, geb. Ketschler, aus Leibnitz hat ihre Augen am Sonntag, dem 1. März 2020, im Alter von 54 Jahren viel zu früh für immer geschlossen.

August Lampl sen., Pensionist aus Heimschuh, hat seine Augen am Samstag, dem 29. Februar 2020, im Alter von 80 Jahren für immer geschlossen.

Juliana Kurzmann, geb. Kickmayer, aus Pirching ist im Alter von 88 Jahren von uns gegangen.

David Graf aus Manning hat seine Augen im Alter von 18 Jahren viel zu früh für immer geschlossen.

4./5. März 2020

Josefa Pichlmaier, geb. Kvas, aus Weitendorf hat ihre Augen am Mittwoch, dem 19. Februar, im Alter von 64 Jahren für immer geschlossen.

Br. Winfried Marcellianus FSC – Heinz Karl Schreiner, Ordensbruder aus Laubegg, wurde am Freitag, dem 21. Februar, im Alter von 75 Jahren von Gott, dem Herrn, zu sich in sein himmlisches Reich berufen.



Peter Jammernegg aus Leibnitz ist am Sonntag, dem 23. Februar 2020, kurz vor seinem 74. Geburtstag für immer eingeschlafen.

Johanna Steirer, geb. Hutter vulgo Stockingmüller, aus Stocking hat ihre Augen am Dienstag, dem 25. Februar 2020, im Alter von 88 Jahren für immer geschlossen.

26./27. Februar 2020

Josef Kreditsch aus Leibnitz hat seine Augen am Samstag, dem 15. Februar 2020, kurz nach Vollendung seins 66. Lebensjahres zu früh für immer geschlossen.

Franz Wilhelm aus Tillmitsch hat seine Augen am Samstag, dem 15. Februar 2020, im Alter von 58 Jahren für immer geschlossen.

Christine Hernach, geb. Muhonik, aus Lang wurde am Montag, dem 10. Februar 2020, im Alter von 72 Jahren unerwartet aus dem Leben gerissen.

Franz Simonitsch aus Leibnitz hat seine Augen am Samstag, dem 15. Februar 2020, im Alter von 78 Jahren für immer geschlossen.

Aloisia Drosg, geb. Pratter, aus Leitring hat ihre Augen am Sonntag, dem 16. Februar 2020, wenige Tage nach ihrem 98. Geburtstag für immer geschlossen.

Herbert Schmit aus Lebring-St. Margarethen hat seine Augen am Dienstag, dem 18. Februar 2020, im Alter von 74 Jahren für immer geschlossen.



Erich Rumpler aus St. Georgen an der Stiefing ist am Montag, dem 17. Februar 2020, im Alter von 61 Jahren zu früh verstorben.

Maria Gnaser, geb. Müller, aus Michelbach ist im Alter von 84 Jahren für immer von uns gegangen.

Angela Gady aus Gralla ist am Mittwoch, dem 19. Februar 2020, kurz vor Vollendung ihres 90. Lebensjahres in Frieden für immer eingeschlafen.

19./20. Februar 2020

Johanna Gödl, vulgo Bischof, aus Seibuttendorf ist am 6. Februar im Alter von 90 Jahren verstorben.

Hermine Pletzl, vulgo Hirschmann, aus Unterlabill schloss ihre Augen am 7. Februar im Alter von 84 Jahren.

