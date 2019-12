Gemeinderatssitzung in Kitzeck fand endlich statt

Was lange währt wird endlich gut: Heute fand die Gemeinderatssitzung in Kitzeck statt und diesmal waren 13 der 15 Gemeinderäte anwesend. Davor war der Gemeinderat aufgrund vieler Absagen drei Mal in Folge nicht beschlussfähig (die WOCHE berichtete).

Das wichtigste: Zur Freude von Bürgermeisterin Ursula Malli konnte das Budget für das nächste Jahr mit einer Mehrheit beschlossen werden.

Ein Thema, welches in den letzten Wochen für Aufregung in der Gemeinde sorgte, konnte ebenfalls zu einem Abschluss gebracht werden: Auf Wunsch von Amtsleiter Reinhold Wutte wurde das Arbeitsverhältnis in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst.

