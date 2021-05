Eine Igel Familie ist in unserem Spargelfeld unter der Folie eingezogen ! Sie haben vor zwei Wochen mit dem Nestbau begonnen ,unter der Folie ein Nest mit Heu zusammengetragen und eine Woche später gab es die ersten Igeljungen im Nest , es dürften an die vier Igelkinder im Nest sein ! Wir hoffen das sich die Igelfamilie bei uns wohlfühlt und gut in den kommenden Sommer hinein kommt ! Regionaut : Maritschnegg Kurt