Letzte Trainingseinheiten in Leibnitz für Judo-Hoffnungsträgerin Lisa Tretnjak, bevor es zur EM U18 nach Riga, Lettland, geht.

In der Zeit von 2. bis 4. August 2021 absolvierte Lisa mit ihren Vereinskollegen und Kolleginnen ihre letzten harten Einheiten unter Hupo Rohrauer in Leibnitz. Mit von der Partie war auch ihre Neo Vereinskollegin Kathi Tanzer und Aqulina Chayeb, die als Trainingspartnerin aus dem Libanon eingeflogen wurde. Mit dabei auf der Matte war auch Laura Kallinger.

Vom 5. bis 8. August 2021 geht es noch zum Training nach Matrei in Osttirol, dann noch zwei Tage nach Kufstein, ehe Lisa am 15. August 2021 (an ihrem 17. Geburtstag) zur EM nach Riga fliegen wird, wo sie am 18. August 2021 als Top 5-Gesetzte auf die Matte steigt, um um Edelmetall zu kämpfen. Wir wünschen schon heute alles Gute und einen unfallfreien Kampf!

