Die Firma Kamper Handwerk+Bau aus Tillmitsch gehört zu den Leitbetrieben Österreichs.



Als internationaler Komplett-anbieter in den Gewerken Tischler, Metallbau, Trockenbau, Maurer, Maler, Bodenleger, Fliesenleger, HKLS und Elektrotechnik hat sich "Kamper Handwerk+Bau" aus Tillmitsch auf Neu-, Um- und Ausbauten erstklassiger Hotels und Privatresidenzen spezialisiert.

Familienbetrieb

Bereits im Jahre 1964 wurde der renommierte Familienbetrieb gegründet und wird mittlerweile von Martin Kamper und Markus Kleindienst geführt. Insgesamt beschäftigt das international tätige Unternehmen rund 130 Mitarbeiter:Innen. Besonders bemerkenswert ist hier der Frauenanteil mit mehr als 33 Prozent, was in der Baubranche eine Seltenheit ist. Die Tillmitscher Firma wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet: So ist "Kamper Handwerk+Bau" Träger des österreichischen Staatswappens, ein ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und zählt zu den Leitbetrieben in Österreich. Der Jahresumsatz beträgt rund 80 Millionen Euro.

Projekte werden bei Kamper Handwerk+Bau "gelebt" – dafür wird weitere Verstärkung gesucht.

Foto: Kamper

Suche nach Mitarbeitern

Das Arbeiten bei Kamper ist täglich spannend und das Unternehmen ist auch stets auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern. "Die Flexibilität, die wir unseren Kunden ermöglichen, müssen wir ja auch leben. Bei uns findest du Tischler:Innen, Schlosser:Innen, Bauleiter-:Innen, Architekt:Innen, Kaufleute, Haustechniker und vieles mehr. Und jeder hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln – unsere Führungspositionen sind alle aus den eigenen Reihen besetzt", freut sich Geschäftsführer Martin Kamper.

Wer bei Kamper arbeiten will, sollte Interesse am Bauen in allen Bereichen mitbringen. Weiters braucht man Eigeninitiative, Innovationsgeist und Engagement. Im Kamper-Team herrscht eine große Bereitschaft, einander zu helfen. Jeder kennt seine Stärken und die der anderen. Und so hilft man sich gegenseitig ohne Einschränkungen. Teamwork wird bei Kamper tatsächlich gelebt.

Sie erfüllen die gewünschten Anforderungen und suchen eine neue Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Kamper und werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte!

Kamper Handwerk+Bau GmbH

Gewerbepark 1, 8434 Tillmitsch

03452/73833 • office@kamper.at

www.kamper.at

