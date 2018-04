Das Schloss an der Grenze

22.04.2018, 22:02 Uhr

Schloss Spielfeld



An diesem Schloss ist bestimmt der eine oder andere schon vorbeigefahren, ohne es dabei wahrgenommen zu haben.Es liegt nicht weit von der südsteirischen Weinstrasse entfernt an derGrenze zu Slowenien.Ein Beitrag von Friedrich Klementschitz machte mich auf dieses Schlossaufmerksam.Über die Geschichte des Schlosses hat Friedrich schon sehr ausführlichgeschrieben, deshalb möchte ich hier ergänzend einige Bilder zeigen.Schloss Spielfeld befindet sich in Privatbesitz und kann für Hochzeitenund andere Events gebucht werden.