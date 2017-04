Bewegendes Frühlingsfest im Volkshilfe Seniorenzentrum Wagna

23.04.2017, 09:15 Uhr

Hausleiter Dieter Schmidt und sein Team vom Volkshilfe Seniorenzentrum Wagna organisierten für die Heimbewohner ein sehr emotionales Frühlingsfest.

Anekdoten aus jungen Jahren

Kurt Hochsam, Peter Rannacher und Paula Fink bereiteten den Bewohnern des Volkshilfe Seniorenzentrums Wagna beim jüngsten Frühlingsfest einen abwechslungsreichen Nachmittag, der bei den Zuhörern zahlreiche Erinnerungen aber auch jede Menge Emotionen weckte. Dabei ging es dem Gäste-Trio vor allem um die Erinnerung an besondere Frühlingsgefühle der Zuhörerschaft.Paula Fink entlockte den Heimbewohnern so manche Anekdote aus jungen Jahren über das Kennenlernen des Partners. Mit bekannten Melodien halfen Kurt Hochsam am Keyboard und Peter Rannacher mit der Geige, sich Vergangenes zurück ins Gedächtnis zu holen.

Kaffee und Kuchen

Versüßt wurde das ereignisreiche Frühlingsfest zusätzlich mit köstlichem Kuchen und Kaffee aus der Küche des Hauses. Ein kurzweiliger und abwechslungsreicher Nachmittag, an dem man sich noch lange im Volkshilfe Seniorenzentrum Wagna zurückerinnern wird.