293 Lehrlinge starten in Leibnitz durch

18.09.2018, 15:21 Uhr

293 Jugendliche haben in Leibnitz in den letzten zwölf Monaten eine Lehre begonnen.

4.962 junge Steirer haben sich im vergangenen Jahr für eine duale Ausbildung entschieden, in der Region Leibnitz waren es exakt 293. Damit stieg die Zahl der Lehranfänger um 22,1 Prozent. Auch die Gesamtzahl der Jugendlichen, die aktuell eine Lehre absolvieren, ist gestiegen: In den 338 Ausbildungsbetrieben in unserer Region absolvieren aktuell 806 Lehrlinge eine duale Ausbildung – das sind um 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. „Man sieht, die intensiven Bemühungen der Wirtschaft tragen Früchte“, freuen sich WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und der Obmann der Regionalstelle Südsteiermark, KommR Johann Lampl.Laut einer aktuellen Studie werden österreichweit zurzeit rund 162.000 Fachkräfte gesucht. Ein Mangel, der sich mittlerweile quer durch alle Branchen und Regionen zieht. Aus diesem Grund hat sich der Wettbewerb um die besten Talente zuletzt massiv verschärft, was nun aber auch dazu geführt hat, dass sich viele Unternehmen wieder verstärkt der Ausbildung im eigenen Betrieb widmen. Das gilt auch für die Region Südsteiermark.Nach der jahrelangen, hauptsächlich demografisch verursachten Talfahrt ist das ein höchst erfreulicher Trend. Schließlich ist die Gesamtzahl der 15-Jährigen in unserem Bundesland in den vergangenen 40 Jahren um 48,9 Prozent von 22.096 (Stand 1977) auf 11.300 (Stand 2017) gesunken, allein in den letzten zehn Jahren betrug das Minus 21,1 Prozent. Doch nun scheint die demografische Talfahrt beendet zu sein. Für die Lehre bedeutete diese ein entsprechend großes Minus, zumindest was die absoluten Zahlen angeht. Denn der Anteil jener 15-Jährigen, die sich in den vergangenen Jahren für eine duale Ausbildung entschieden haben, ist hierzulande relativ stabil geblieben. Zumindest bis jetzt, den nun steigt er markant. Bleibt die Wachstumsrate so wie sie derzeit ist, wird der Anteil jener Jugendlichen, die sich für eine Lehre entscheiden, steiermarkweit bis Jahresende von 41,6 auf über 44 Prozent steigen.Für WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk ist dieser aus weiß-grüner Sicht höchst erfreuliche Unterschied mit dem besonders großen Bildungsengagement der steirischen Unternehmen zu erklären, wozu auch die massiven Bemühungen der WKO Steiermark ihren Beitrag leisten. „Wir haben in den vergangenen Jahren massiv in die Qualität der dualen Ausbildung investiert und zahlreiche Initiativen gestartet, angefangen vom Talentcenter bis hin zur erfolgreichen Bewerbung um die Berufs-EM, den EuroSkills 2020. Und mit dem Center of Excellence steht darüber hinaus bereits die nächste Großinvestition an.“Die Modernisierungen und Anstrengungen der vergangenen Jahre schlagen sich nun auch in der Region Südsteiermark nieder. „Unsere duale Ausbildung ist vielmehr ein internationales Erfolgsmodell, dessen Wert auch die steirischen Jugendlichen zu schätzen wissen, wie die vorliegende Statistik zeigt. Eine Lehre bietet ein breites Spektrum beruflicher Möglichkeiten und jede Menge Aufstiegschancen“, sagt Regionalstellenobmann KommR Johann Lampl. „Dass nun 293 Jugendliche aus unserer Region eine Lehre neu begonnen haben und insgesamt 806 derzeit bei unseren Betrieben in Ausbildung sind, ist der beste Beweis dafür, dass das duale System und die Lehre an sich von den Jugendlichen als guter Karriereweg eingeschätzt wird. Mit jedem Lehrling, der in einem unserer regionalen Betriebe zum Facharbeiter ausgebildet wird, erhalten unsere Ausbildungsbetriebe ein Stück Infrastruktur unserer Region – denn wo die Jugend keine Ausbildungsplätze mehr findet, können auch die Betriebe nicht existieren. Das macht die Lehre nicht nur bildungs-, sondern auch gesellschafts- und regionalpolitisch so wertvoll“, so Regionalstellenobmann KommR Johann Lampl.