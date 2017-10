04.10.2017, 11:44 Uhr

Arbeitsmarkt weiter im Aufschwung

Das Arbeitsmarktservice Leibnitz verkündet eine weitere Entspannung am Arbeitsmarkt:

Der Rückgang bei den Männern beträgt im Vergleich des Vormonats 11,1 Prozent und bei den Frauen 14,2 Prozent.

Ende September 2017 waren in Leibnitz insgesamt 2.063 Personen als arbeitslos gemeldet – eine Abnahme um 301 gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres.

500 Männer und Frauen haben an Schulungen des Arbeitsmarktservice teilgenommen.

Damit waren Ende September 2.563 Personen auf Jobsuche und 98 Jugendliche auf Lehrstellensuche.

Erfreulich ist der Rückgang bei den Älteren um 5,6 % (46 Personen) - es sind 774 Menschen über 50 Jahre vorgemerkt. Auch bei den Ausländern ist die Zahl mit 302 (-11,4%) Vorgemerkten rückläufig.

Es gab im September einen Zugang von 211 offenen Stellen und 16 offenen Lehrstellen, dem gegenüber hatten wir 55 Zugänge an Lehrstellensuchenden.



Daten vom August 2017: Es gab im Bezirk Leibnitz 35.605 unselbstständig Beschäftigte. Männer um 1,8% mehr - Frauen um 2,2% mehr.

Die Arbeitslosenquote vom August 2017 beträgt 6,1% .

Gefällt mir