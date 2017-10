Mehrzweckhalle Wagna: Polizeimusik Steiermark meets "Walking Brass"

07.10.2017, 13:42 Uhr

Am 6. Oktober 2017 gab die Polizeimusik Steiermark in Wagna ein Konzert der besonderen Art zum Besten. Erstmals konzertiert das Orchester zusammen mit dem Ensemble „Walking Brass" auf einer gemeinsamen Bühne in der Mehrzweckhalle Wagna.

Außergewöhnlichen Konzertabend

In der Mehrzweckhalle Wagna erlebte das Publikum dieser Tage eine musikalische Premiere: Zum ersten Mal trat die Polizeimusik Steiermark gemeinsam mit dem Ensemble "Walking Brass" auf. Die beiden Gruppen spielten beim abwechslungs- und kontrastreichen Konzertabend Musik aus unterschiedlichsten Stilrichtungen und Genres.Dem Orchester der Polizeimusik Steiermark unter der Leitung von Christoph Grill gehören 68 Musikerinnen und Musiker an. Die Polizeiformation unterstützte an diesem außergewöhnlichen Konzertabend in Wagna musikalisch die Gruppe "Walking Brass".Band-Arrangeur Koce Andonov, Johannes Marchel, Maria Pucher, Wolfgang Heberl, Reinfried Hartl, Sängerin Marlies Lang, Klaus Wonisch sowie Jürgen und Hubert Gasparitz glänzten bei ihrem Auftritt in der Südsteiermark mit Pop, Jazz, Latin und Tijuana Brass. In einer kleinen Bigband-Besetzung verwandelten „Walking Brass“ die unvergleichbaren Arrangements ihres Haus- und Hof-Arrangeurs Koce Andonov in ein fesselndes Musikerlebnis.