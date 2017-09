Preis der Region: Der erste Zwischenstand ist da!

27.09.2017, 08:30 Uhr

INCOS hat die Nase beim Voting für den Preis der Region derzeit vorne.

Voting-Phase

Die WOCHE vergibt heuer erstmals den "Preis der Region". Gesucht wird das beliebteste Unternehmen in der Region bzw. der ganzen Steiermark. Nachdem die Leser ihre Favoriten nominiert haben, läuft nun die Voting-Phase. Hier nun der erste Zwischenstand: In Führung liegt INCOS aus Lebring, dicht gefolgt von Motorrad’l Resch aus Großklein. Ebenfalls am Stockerl ist die Konditorei Koppitz in Straß. Auf den weiteren Plätzen folgen: Vitalkosmetik Sternhof aus Arnfels, Erdbau Tomberger aus Gabersdorf, Labuggers Kernöl aus Lebring, das Parkcafé Gralla, Buschenschank Schneeberger aus Heimschuh, Sektmanufaktur Harkamp aus Leibnitz, Living Design aus Heiligenkreuz und Seniorenwohnheim Compass aus Heiligenkreuz.Noch ist nichts entschieden, denn es kann nochonline auf meinbezirk.at/preisderregion abgestimmt werden.