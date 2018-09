Stammzellen-Typisierungsaktion für Leonhard in Tillmitsch

17.09.2018, 07:42 Uhr

Am Samstag, dem 6. Oktober von

Leonhard (20 Monate aus Oberwart) ist einer von ca. 1.000 Personen die jährlich in Österreich an Leukämie erkranken. Unter Kindern und Jungendlichen ist Leukämie die häufigste Krebserkrankung. Nicht alle, aber doch ein erheblicher Teil dieser Patienten benötigt, um ihr Krankheit überleben zu können, eine passende Stammzellspende.Die Wahrscheinlichkeit diesen passenden Spender zu finden beträgt 1:500.000, für 15% der Erkrankten sogar 1:zig Millionen. In Österreich sind gerade einmal 1,2 % der Bevölkerung als Stammzellspender registriert. In Deutschland sind es rund 10 %. Weltweit ca. 31 Millionen.Jede gesunde Person zwischen 17 und 45 Jahren und 50 kg wiegt, kann sich als Stammzellspender registrieren lassen und mit einer Stammzellspende zum Lebensretter werden. Denn ohne diesen passenden Spender wird der Patient seine Erkrankung nicht überleben.

Hinkommen und Leben retten

Termin am 6. Oktober in Tillmitsch

Die Registrierung erfolgt mittels einer kleinen Blutabnahme. Daraus wird der HLA-Typ analysiert und mit diesem wird man in der weltweiten Datenbank anonym gespeichert. Und sollte irgendwo auf diese Erde ein Patient der Stammzellen für sein überleben benötigt genau diesen HLA-Typ haben, wird man als Spender gerufen.Der Vereine „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ finanziert sich ausschließlich über Spenden und Sponsoren und versucht damit die Typisierungskosten (Labor, medizinisches Material, etc.) von € 50,00 pro Person zu übernehmen, was nicht immer sehr einfach ist. So konnten bereits über 54.000 Personen als potentielle Stammzellspender gewinnen und davon haben bereits 83 Personen Stammzellen gespendet und diesen Patienten die Chance ermöglicht ihre Krankheit zu überleben.Jetzt sind wir dringend auf der Suche nach einem passenden Spender für den Leonhard.Es gibt zwei Möglichkeiten uns zu helfen: Lass dich Typisieren und oder unterstützte uns mit einer Geldspende.Die nächste passende Gelegenheit dazu gibt es am 06.10.2018 beim Rüsthaus in Tillmitsch. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr können Sie sich registrieren lassen.Dazu gibt es ein tolles Rahmenprogramm mit einer Schauübung der FF Tillmitsch, Hüpfburg und natürlich auch mit Speis und Trank!