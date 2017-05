Sprechstunde: Sozialamt öffnet seine Türen

09.05.2017, 11:50 Uhr

Sozial-Sprechstunde soll zum Fixpunkt für Anliegen der Grazer werden.

"Politiker sind abgehoben und haben keinen Sinn für die Sorgen der Menschen" – diesem Ausdruck der Politikverdrossenheit möchte der neue Sozialstadtrat Kurt Hohensinner begegnen. Eine Politik nicht nur der offenen Ohren, sondern auch der offenen Türen möchte Hohensinner mit der Einrichtung einer regelmäßigen "Sozial-Sprechstunde" umsetzen: Diese wird jeden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr im Büro des Sozialstadtrats abgehalten. "Dabei sind die Türen für jedermann geöffnet, kein Anliegen ist zu klein oder unbedeutend", betont Hohensinner.Gestartet wird ab dem 10. Mai und zur Premiere stößt niemand Geringerer dazu als Altbürgermeister Alfred Stingl, Herz der WOCHE-Aktion "Von Mensch zu Mensch".

Soziales Gewissen

"Aus mehr als zehn Jahren Tätigkeit für die Aktion ‚Von Mensch zu Mensch‘ kenne ich die Sorgen der Menschen – leider – in- und auswendig. Und sie werden nicht weniger, besonders Probleme rund ums Wohnen und die Versorgung der Familie werden oft an mich herangetragen", berichtet der Altbürgermeister. "Umso mehr ist diese regelmäßige Sprechstunde zu begrüßen", freut sich Stingl. Und hochkarätiger könnte die Unterstützung kaum sein, denn die WOCHE-Aktion "Von Mensch zu Mensch", deren Schirmherr Stingl bekanntlich ist, ist längst zu einer Institution geworden. So rührig und engagiert wie der Altbürgermeister nämlich ist, wird Stingl sicher nicht nur bei der ersten Sozial-Sprechstunde dabei sein. "Er hat auch signalisiert, dass er durchaus in regelmäßigen Abständen dazukommen wird", schmunzelt Hohensinner."Ein großes Danke gilt dem Sozialamt, das für die fachgerechte Information, Beratung und Erledigung der Anliegen sorgen wird", so der Sozialstadtrat. Daneben werden auch regelmäßig profunde Kenner des Sozialbereichs, wie eben Altbürgermeister Alfred Stingl, die Sprechstunde verstärken.Jeden Mittwoch lädt Sozialstadtrat Kurt Hohensinner zwischen 16 und 18 Uhr zur allgemeinen Sprechstunde.Rathaus, 3. Stock, Zimmer 308Hauptplatz 18010 GrazVoranmeldung unter: stadtrat.hohensinner@stadt.graz.at