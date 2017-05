ESV Fresing gelingt die Revanche gegen Leitersdorf

15.05.2017, 08:22 Uhr

Pausenstand 4-0.Nach der Pause kurze Schwächephase bei Michael Krenn, jedoch kann Leitersdorf die Fehler nicht nutzen und nach einen pefekten "Dauben-Schupfer" von Arnold Pronegg geht Spiel Nummer 3 unentschieden aus. Im vierten Durchgang zieht Fresing auf 13-5 davon, jedoch kontert Leitersdorf mit einer 7 in Kehre 5, jedoch bleiben alle Spieler in Kehre 6 nervenstark und Fresing kann den Nachschuss nach Hause spielen. Im letzten Durchgang waren die Leitersdorfer Spieler sichtlich geknickt und so ging auch dieses Spiel an den 1.ESV Fresing - Endstand 9-1 für den 1.ESV Fresing.Im Großen und Ganzen ein verdienter Auswärtssieg, Leitersdorf nicht so konsequent wie im Hinspiel und Fresing an diesem Tag sehr konzentriert und sicher - ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.