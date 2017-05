Climacraft lud zum Business Talk mit Hubert Neuper

05.05.2017, 11:15 Uhr



Motivationsvortrag

Bürgermeister Lackner freut sich sehr, die mittlerweile zur Gruppe angewachsene Climacraft in der Gemeinde Traboch willkommen zu heißen, und wünschte viel Kraft und wirtschaftlichen Erfolg. Wirtschaftskammer Präsident Ing. Josef Herk betonte in seinen Grußworten, dass er das Unternehmen vor 2 Jahren erstmals kennenlernen durfte, und hier sei schon der "Craftfunke" rüber gekommen. Man spürt hier dass viel Energie dahinter steckt, und dass durch sein unternehmerisches Tun auch einiges entstanden ist. Aus diesem Grund gab es seitens der Wirtschaftskammer auch eine Ehrenurkunde für Marcus Köhl.Als Höhepunkt dieses Events zählte Gast Speaker Hupo Neuper, er war nicht nur Skispringer, Dancing Star, und Organisator des Skifliegens am Kulm. Aktuell ist er auch Manager von Gregor Schlierenzauer und mit seinen Motivationsseminaren in Österreich omnipräsent. Gespannt lauschte das Publikum seinem spannenden Vortrag. Einige Eckpunkte wie: dass man Inspiriert sein sollte - für das was man tut, oder dass es keinen Erfolg gibt ohne Arbeit gibt und dass es egal ist was passiert – wichtig ist dass es passiert, konnten sicher dazu beitragen dass die teilnehmenden Unternehmen vieles für sich mitnehmen konnten. Mit dem Zitat „Happyness is not a Destination – it´s a Way of Life!" schloss Hupo Neuper seine Ausführungen.

Netzwerken

Zum Abschluss des offiziellen Teils zelebrierte Magda Bleckmann die auch durch den Abend führte, die fünf wichtigsten Punkte des Netzwerkens.Mit der neuen Ausrichtung ist der Fa. Climacraft etwas ganz Besonderes gelungen, „Das hat österreichweit Vorzeigecharakter. Die Fa. Climacraft ist nicht nur ein aktives Unternehmen, sondern auch Innovations-Drehscheibe für die ganze Region!“, waren sich alle Festgäste einig. Mit einem Galadinner und Netzwerken sowie einer tollen Feuershow endete der sehr inspirierende bussiness talk 2017.