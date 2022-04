Wassersport in Leoben klingt zunächst ein bisschen abwegig, aber eigentlich sind die Möglichkeiten, welche die Mur uns bietet, besser als gedacht. Die „Lebensader“ von Leoben wird einfach unterschätzt, denn sie hat einiges mehr zu bieten als das bloße Flanieren am Flussrand. Egal ob mit einem Kajak alleine oder mit einem Schlauchboot in einer größeren Gruppe kann man sich Leoben einmal von einer anderen Perspektive ansehen. Auch das derzeit sehr beliebte Stand Up Paddeln ist auf der Mur möglich, um an der eignen Balance etwas zu arbeiten. Mit der geeigneten Ausrüstung wie einem Neoprenanzug ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man das Gleichgewicht nicht mehr halten kann und unfreiwillig in das doch etwas kältere Wasser baden geht. Der Leobener Murkai könnte mit einer Aufwertung künftig im Sommer ein Treffpunkt für Profiwassersportler, aber auch für Hobbypaddler darstellen und damit würde sich an den Flussufern wieder mehr abspielen. Es gäbe wieder mehr Leben am Leobener Murkai.

