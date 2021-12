Ich bin optimistisch, dass sich die Dinge demnächst wieder zum Besseren ändern, habe ich vor einem Jahr an dieser Stelle geschrieben. Meine Hoffnung auf ein coronavirenfreies Jahr 2021 hat sich leider nicht erfüllt.

Dennoch hat sich einiges zum Positiven verändert: Die Coronaimpfung bietet vielfach Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Ein Medikament, das eine hohe Wirksamkeit bei einer ernsthaften Erkrankung verspricht, soll bald zugelassen werden.

Fakten statt Fake

Ich selbst werde mich, was Corona betrifft, an Fakten halten – wie ich es von meiner journalistischen Arbeit gewohnt bin. Ich schenke Ärzten und Wissenschaftern mehr Glauben, als vagen Behauptungen in Internetforen und Sozialen Medien. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir mit Hilfe der Wissenschaft und Medizin dieses Virus besiegen können.

Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2022, in dem wir weniger über die Coronalage, sondern vielmehr über die positiven Ereignisse in unserer Region berichten wollen.