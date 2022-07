LEOBEN. Leoben hat seit Montag einen Regenbogen-Zebrastreifen, und zwar gewonnen im Rahmen der Ö3-Aktion "Der Ö3-Wecker macht's bunt". Rot-orange-gelb-grün-blau-violett – Farben, die für Vielfalt stehen, für Toleranz. Von Gegnerinnen und Gegnern waren auf Social Media Kommentare à la "Wer braucht denn so etwas?" und "Haben wir nicht größere Probleme?" zu lesen. Ja, natürlich. In der Ukraine herrscht Krieg, die Preise steigen und vom Klimawandel möchte ich an dieser Stelle gar nicht erst anfangen.

Doch im selben Moment gibt es Menschen, die sich nicht trauen, ihre sexuelle Orientierung offen zu zeigen. Aus Angst vor Anfeindungen, Hass und Intoleranz. Ja, wir haben größere Probleme, doch heißt das nicht, dass wir andere Missstände ignorieren sollten. Ein bunter Zebrastreifen wird vielleicht nicht die Welt retten, doch er ist Zeichen dafür, dass Vielfalt etwas Schönes ist undjeder Mensch Respekt verdient. Egal mit welchem Geschlecht man sich identifiziert und unabhängig der sexuellen Orientierung – in Leoben sollte Platz für jeden sein.

