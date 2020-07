Zu hohes Gesundheitsrisiko lässt im heurigen Jahr aus Sicherheitsgründen keine Durchführung des Gösser Kirtags zu, heißt es in einer Presseaussendung der Stadtgemeinde Leoben.

LEOBEN. Zum 184. Mal wäre heuer die traditionelle Veranstaltung – der heimliche Nationalfeiertag der Leobener - am Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober (am 8. Oktober) wieder auf dem Programm gestanden. "Doch die gegenwärtige Situation lässt es nicht zu, diese Großveranstaltung, an der immer an die 40.000 Besucher teilnehmen, durchzuführen", teilt der Pressechef der Stadtgemeinde Leoben, Gerhard Lukasiewicz, mit.

Entscheidungsfindung auf breiter Basis

„Die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Gäste aus Nah und Fern hat oberste Priorität, daher wäre es unter den derzeit gegebenen Umständen unmöglich, lückenlos für die Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgen zu können", so Bürgermeister Kurt Wallner. Die Entscheidung, den heurigen Gösser Kirtag nicht durchzuführen, hat der Leobener Stadtchef in Abstimmung mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und nach Rücksprache mit dem Vertreter der Ärztekammer – der Teil des Koordinationsstabes der Steiermärkischen Landesregierung ist – getroffen. Wallner: "Die derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die darauf abzielen, das Infektionsrisiko zu minimieren, erlauben eine sichere Abwicklung einfach nicht . Wir alle hoffen auf eine weitere Senkung der Infektionszahlen und sind frohen Mutes, den Kirtag im nächsten Jahr wieder durchführen zu können."

Appell an die Gastronomen

In diesem Zusammenhang appelliert der Bürgermeister an die Vernunft und Disziplin der Gastronomen, "kein ,Ersatzprogramm‘ zu organisieren und durchzuführen. Aus den gleichen rechtlichen und gesundheitlichen Erwägungen, die zur Entscheidung der Absage des Gösser Kirtags geführt haben, können größere Veranstaltungen im öffentlichen Raum nicht gestattet werden. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel".