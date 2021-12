Die Junge Generation der SPÖ Kammern besuchte auch in diesem Jahr alleinstehende Personen und Seniorinnen und Senioren, um ihnen vor Weihnachten kleine Geschenke zu überreichen.

KAMMERN. Schon seit über 40 Jahren werden alleinstehende Personen in der Gemeinde Kammern vor dem Heiligen Abend von Mitgliedern der Jungen Generation der SPÖ Kammern besucht. Auch den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenhauses Viola sowie jene ehemaligen Gemeindebewohner, die in anderen Pflegeheimen untergebracht sind, wird ein Besuch abgestattet. Sie alle bekommen kleine Geschenke überreicht, die von Roswitha Dobnigg angefertigt werden. Eingeführt wurde die Aktion vom nunmehrigen Bürgermeister der Gemeinde Kammern Karl Dobnigg.

Annika-Marie Gietl und Bürgermeister Karl Dobnigg beim Besuch einer älteren Dame.

Ein Zeichen der Wertschätzung

"Es geht hier nicht um die Überreichung von großen und teuren Geschenken, sondern es soll diese Weihnachtsaktion einfach zeigen, dass man die ältere Generation schätzt und auf sie nicht vergisst", sagen die Vertreter der jungen Generation der SPÖ Kammern. So wurden in den letzten beiden Tagen vor Weihnachten von Annika-Marie Gietl und Daniel Zauner 114 Personen besucht und dabei berührende Gespräche geführt.

So wie in den vergangenen Jahren, nahm sich Bürgermeister Karl Dobnigg auch dieses Mal die Zeit, um die Jugendlichen mit seinem Auto zu den betroffenen Personen zu führen und die in den Pflegeheimen lebenden Personen zu besuchen.

