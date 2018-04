Bei „Mambo No. 5“ steht niemand still

21.04.2018, 12:17 Uhr

Mit viel Spaß an der Bewegung fit und vital zu bleiben, ist das Ziel des Kneipp-Kurses „Rhythmische Gesundheitsgymnastik – Aktiv gegen Osteoporose“, geleitet von Bewegungs- und Mentaltrainerin Barbara Hirn.

Hula Hoop und Lou Bega

Den Körper spüren



Freude an der Bewegung

Kraft tanken - körperlich und mental



LEOBEN. Es sind noch gute 20 Minuten Zeit, bis der Kneipp-Gesundheitsgymnastikkurs „Aktiv gegen Osteoporose“, der jeden Dienstagvormittag im Turnsaal des Sportvereines Leoben-Hinterberg abgehalten wird, beginnt. Und schon treffen die ersten Teilnehmerinnen ein. Bestückt mit Turntasche und Gymnastikmatte freuen sie sich, einander zu sehen. Ein wöchentlicher Fixpunkt für die Frauen. „Wenn wir den Kurs nicht gehen, fehlt uns was. Das hält uns jung und gelenkig“, sind sich Resi Lukasiewicz, Elli Roßmann und Lore Pichler, die dem Gymnastikkurs schon jahrelang die Treue halten, einig. 16 Frauen sind es schließlich, die Kursleiterin Barbara Hirn zu ihrer Stunde begrüßen kann.Zum Aufwärmen mit Hula Hoop-Reifen heizt Lou Bega mit seinem Song „Mambo No. 5“ ordentlich ein. Ein Rhythmus, wo man mit muss. „Ich glaube, es ist jetzt allen warm“, ruft Barbara Hirn lachend in die Menge. Die Matten werden aufgelegt und das Trainingsprogramm für die Wirbelsäule, Beckenbodenmuskulatur, Haltung, Koordination, zur Herz-Kreislauf-Aktivierung oder zur Sturzprävention beginnt. Die Musik ist nun entspannend: eine Melodie mit sanftem Vogelgezwitscher. „Wir kräftigen jetzt die Beinmuskulatur“, erklärt Hirn, während die Frauen im Liegen beim „Radfahren“ besonnen „in die Pedale treten“. „Nicht auf’s richtige Atmen vergessen: Durch den Mund aus-, durch die Nase einatmen“, erinnert Hirn, während sie durch die Reihen geht.Mit Hilfe von Bällen, Luftballons, Therabändern, Hanteln, Handtüchern oder Gymnastik- und Schwimmstäben werden schonende Übungen praktiziert. Auf diese Weise werden Muskeln trainiert, Gelenke mobilisiert und das Zusammenspiel der rechten und linken Gehirnhälfte aktiviert. Was Barbara Hirn besonders wichtig ist, ist, dass die Teilnehmerinnen auf ihren Körper hören, Körpergefühl entwickeln. Wird es zu viel, soll die Übung beendet werden.Die Bewegungs- und Mentaltrainerin leitet bereits seit vielen Jahren diese Kneipp-Kurse. „Die Kurse sollen Freude an der Bewegung vermitteln. Bewegung sollte kein Zwang sein. Unser Ziel ist es, fit, vital und leicht aus der Stunde zu gehen, durch gezielte Gymnastikübungen einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen. Und der Spaßfaktor sollte nicht zu kurz kommen“, sagt Hirn. Das Training gestaltet sie so abwechslungsreich wie möglich. So gelingen auch die Übungen, zum Beispiel mit Hanteln, gegen Osteoporose mit viel Freude und Elan, auch wenn sie manchmal anstrengend sind. „Alles, was im Tiefenmuskelbereich passiert, hilft gegen Osteoporose. Das Training wirkt über Muskeln und Sehnen auf die Knochen, deshalb ist auch Krafttraining so effektiv als Vorbeugung gegen Osteoporose“, erklärt sie.In den Kursen werden aber auch gezielt die Reaktionsfähigkeit, Geschicklichkeit und Balance trainiert. Davon profitieren die Teilnehmerinnen im Alltag, weil sie eher vor Stürzen geschützt sind oder die richtige Hebetechnik kennen. „Das Besondere an den Kneippkursen ist auch, dass das Mentale miteingebunden und Wert auf Entspannung gelegt wird. Die Teilnehmerinnen können Kraft tanken, ihre Körperwahrnehmung wird gestärkt, nicht die Leistung“, betont Hirn. Am Ende der Stunde freut sich Erika Reisinger: „Ich bin jetzt viel lockerer und fühle mich wie immer besser. Ich trainiere auch zu Hause, ich stehe zum Beispiel nie auf, ohne im Bett bestimmte Übungen gemacht zu haben.“ Auch für Doris Zach aus Göss ist die Kneipp-Gesundheitsgymnastik eine Bereicherung. „Ich freue mich jedes Mal darauf. Mir tut die Bewegung im Allgemeinen gut, die Wirbelsäulengymnastik bedeutet für mich im Speziellen Vorbeugung gegen Kopfschmerzen.“ 

Die Kneipp Aktiv Clubs Leoben, St. Michael und St. Stefan bieten unter anderem die"Aktiv gegen Osteoporose" sowie die Sesselgymnastik an. Die Kurse des Sommersemesters sind gerade im Auslaufen,ist im Oktober, Neueinsteiger sind herzlich willkommen.präventives WirbelsäulenprogrammMobilisation, Kräftigung, DehnungIsometrische Übungen - Aktivierung des KnochenstoffwechselsBeckenboden - Powerzentrum, die Kraft der MitteKoordination - Training der rechten und linken GehirnhälfteSturzprävention - Schulung der BalanceAktivierung Herz KreislaufsystemKörperwahrnehmung - Atem- und EntspannungsübungenHaltungsschulung - Rückenschonendes Verhalten im AlltagRichtiges Heben, Tragen, Sitzen, StehenGezielterwie Softbällen, Reifen, Flaschen, Luftballons, Hanteln, Therabändern, Schwimm- und Gymnastikstäben, etc.Kneipp Aktiv Club Leoben, Kunigundenweg 10, 8700 LeobenTel.: 03842 21718Barbara Karin Hirn, Bewegungs- und MentaltrainerinTel.: 03842 4 54 71 oder 0664 2744701Mail: barbarak.hirn@aon.atMehr Infos auf der Homepage