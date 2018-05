MTB-Strecke auf die Mugel: Eine Runde Sache

06.05.2018, 16:02 Uhr

Die Möglichkeit den Niklasdorfer Hausberg mit dem Bike in Form einer Runde über den "Klein-Gössgraben" bezwingen zu können, ist als absolute Bereicherung zu betrachten. Es gibt jedoch einen kleinen Schönheitsfehler.

NIKLASDORF, LEOBEN. Gut Ding braucht Weile. Diese vier Worte treffen auf die Entstehung der ersten Mountainbike-Strecke von Leoben ziemlich genau zu. Nach langen Verhandlungen konnte sich aber letztendlich die Stadt Leoben mit Waldbesitzer Franz Mayr-Melnhof einigen und seit 1. Mai ist es nun wirklich möglich, den Niklasdorfer Hausberg, die Mugel, in Form einer Rundfahrt zu bezwingen. Die WOCHE- Leoben testete die rund 32 Kilometer und 1100 Höhenmeter am Wochenende und wählte als Start- und Zielpunkt das Depotstüberl in Niklasdorf.Die Wettervorhersage ließ zwar kein strahlend schönes Wetter erwarten, "aber für eine Tour mit 1100 Höhenmetern ist eine Wolkendecke nicht unbedingt ein Nachteil", ist Peter Wagner, der mit seinem Freund Karl Kraker um 9.30 Uhr in Niklasdorf beim "Depotstüberl" startet, überzeugt.Die Route führt uns über die Niklasdorfer Depotstraße und den Radweg R2 nach Leoben auf den Hauptplatz und von dort weiter über die Gösserstraße zum Kreisverkehr nach Göss. Von dort geht es beim Landgasthof Elsbacher vorbei weiter in Richtung Klein-Gössgraben. Hier steigt die Straße schon leicht an wodurch der Körper immer besser in Schwung und langsam auf "Betriebstemperatur" kommt. Einige Minuten später gabelt sich der Weg. Rechts geht es in den Groß-Gössgraben, wir halten uns aber links vom Marterl und fahren weiter in Richtung Stadlmaier Alm. Beschilderung gibt es bis jetzt keine, es sollte aber für ortsunkundige Biker kein Problem darstellen, den richtigen Weg zu finden.







Es beginnt leider immer wieder leicht zu nieseln, aber das tut dem Spaß keinen Abbruch. Und wir sind auch nicht allein mit dem Bike unterwegs. Immer wieder treffen wir auf Wanderer und Biker, denen das Wetter auch egal ist. "Es tut gut, wenn man sieht, dass es auch noch andere "Verrückte" gibt, die bei diesem Wetter auf die Mugel wollen", sagt Karl Kraker mit einem breiten Schmunzeln im Gesicht und tritt weiter kräftig in die Pedale. Der Parkplatz befindet sich auf knapp 1100 Höhenmeter, das heißt wir haben diesbezüglich die Hälfte bereits hinter uns. Hier gibt es übrigens auch einen Hinweis, der das Befahren der anschließenden Forststraße für Fahrräder erlaubt. Die restliche Strecke verdient sich dann wirklich den Namen "Mountainbike-Strecke". Auf den letzten 5 Kilometern zum Gipfel absolvieren wir noch einmal gut 500 Höhenmeter, die teilweise wirklich eine Herausforderung darstellen. Durst und Hunger treiben uns aber immer weiter in Richtung Schutzhaus und so wird auch der letzte Anstieg ohne Probleme bewältigt. Hier erwartet uns mit Hans Harger ein mittlerweile schon ziemlich routinierter Hüttenwirt, der uns bestens verköstigt. Und immer wieder kommen - trotz des nicht gerade guten Wetters - Radfahrer auf die Mugel, wenn auch nicht über den Klein-Gössgraben, da viele noch gar nicht wissen, dass diese Route seit 1. Mai offiziell erlaubt ist. Manfred Braun, gebürtiger Oberösterreicher, mittlerweile wohnhaft in Leoben, ist von der neuen Streckenführung auch begeistert: "Eine tolle und anspruchsvolle Strecke. Hoffentlich bleibt sie uns auch in Zukunft erhalten!" Auch der Hüttenwirt ist überzeugt, "dass durch die neue Strecke mehr Gäste - auch von außerhalb - den Weg auf die Mugel finden werden".Bei der Abfahrt vom Schutzhaus nach Niklasdorf gibt es aber einen kleinen Schönheitsfehler, der auch in puncto Sicherheit einer schnellen Lösung bedarf. Offiziell muss man, um nicht einen gesperrten Forstweg der neuen Zubringerstraße befahren zu müssen, den Hohlweg in Richtung Sender befahren. Dies ist in beide Richtungen mehr als gefährlich und auch mit einem extrem hohen Unfallrisiko behaftet. Hier sollte man sich schnell auf eine Lösung einigen und die paar hundert Meter Forstweg auch offiziell befahrbar machen. Dann steht einem wirklich ungetrübtem Bikeerlebnis kein Hindernis mehr im Weg.