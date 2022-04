Nachdem die Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr virtuell stattfinden musste, trafen sich die Mitglieder des Musikvereins Weißenbach bei Liezen diesmal wieder im Mehrzwecksaal des Gemeindezentrums.

WEISSENBACH/LIEZEN. Neben den zahlreichen Musiker:innen konnte Obmann Florian Wöhry auch die Kulturreferentin der Stadtgemeinde Liezen, Andrea Heinrich, und den Obmann des Bezirksblasmusikverbandes, Wolfgang Wagner, begrüßen.

Veranstaltungen trotz Corona



Der Vereinsvorstand blickte auf erfolgreiche zwei Jahre zurück, in denen trotz Lockdowns und Veranstaltungsabsagen vieles gelungen ist. So hat der Musikverein selbst zahlreiche Veranstaltungen durchführen und einige Festivitäten umrahmen können.

„Bei 19 Auftritten in den vergangenen zwei Jahren stellte der Musikverein auch in Zeiten wie diesen sein Können vielfach unter Beweis und auch die Mitglieder konnten beisammen gehalten werden“, erklärt Obmann Florian Wöhry.

Proben für Muttertagskonzert



„Trotzdem konnten wir, seitdem ich Kapellmeister bin (seit zwei Jahren, Anm.), kein Konzert im klassischen Sinn veranstalten. Es sieht aber gut aus und unsere Kapelle probt schon fleißig für das Muttertagskonzert am 7. Mai“, fügt Kapellmeister Markus Steinhöfler hinzu.

Die Jahreshauptversammlung wurde auch dafür genutzt, langjährige Mitglieder für ihre Verdienste rund um den Blasmusikverband zu ehren und auch den Vereinsvorstand neu zu wählen. Alle Mitglieder des Vorstandes wurden einstimmig gewählt.



