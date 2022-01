Ja, es gibt sich noch, ungewöhnliche Jobs im Bezirk Liezen. Denkt man an die Beschreibung "Content Creator" denkt man unweigerlich an große Firmen, die mit viel Geld Produkte oder Landschaften in Szene setzen. Das es aber eine Nummer kleiner, dafür aber mit viel Optimismus geht, zeigt ein Paar aus Irdning.



"Im Zivilberuf bin ich Bankangestellte, mein Freund arbeitet bei der AHT", erzählt Bianca Helmhart beim Gespräch mit "meinbezirk.at". "Unsere große Passion ist jedoch das Reisen, das war schon immer so. Angefangen haben wir bereits vor der Pandemie, allerdings ganz klein. Mittlerweile haben wir das Glück, auch wegen unserer Kooperationspartner, unser Hobby immer weiter ausbauen zu können.

Reisen als Hauptmotiv



So hoffen wir, später auch einmal nur mehr reisen zu können", führt Helmhart weiter aus. Seit zwei Jahren haben die beiden privat daher schon etliche Länder bereist. "Im Urlaub sind wir praktisch nie daheim, da würds uns schnell fad werden", schmunzelt Helmhart über ihre Reiseleidenschaft. "Wir wollen mit unseren Bildern natürlich auch ein Lebensgefühl transportieren. Wir sind gerne unterwegs und wollen unsere Eindrücke mit möglichst vielen Menschen teilen.

Social-Media als Katalysator



Deswegen haben wir einen eigenen Instagram-Account und sind mittlerweile auch auf YouTube vertreten, da man so möglichst viele Menschen unkompliziert erreichen kann. Man muss sich gerade in diesem Bereich Nischen suchen, womit man seine Follower begeistern kann, und ich glaube, dass uns das gelungen ist", zeigt sich Helmhart von ihrem Konzept überzeugt.

Begeisterung und sehr viel Zeit



Für all jene, die sich selber einmal auf Social-Media als "Content-Creator versuchen möchten, hat sie auch gleich ein paar Tipps parat: "Zuallererst, und da ist es in anderen Berufen ja auch nicht anders, soll man sich das suchen, was einen interessiert und wofür man 'brennt'. Denn nur dann macht man seine Sache auch gern. Das kann alles mögliche sein, für uns ist es halt das Reisen. Wichtig ist auch zu wissen, dass du dich durchaus auch einem größeren Publikum präsentierst, denn gerade auf Instagram geht sowas schnell. Man steht praktisch in der Öffentlichkeit und muss es aushalten können, dass es auch mal Kritik gibt, die nicht immer nur fair formuliert wird. Das wichtigste Gut jedoch ist Zeit. So schön die Bilder auch anzusehen sind, es steckt jede Menge Arbeit dahinter. Da ist die eigentlche Reiseplanung oder die Suche nach etwaigen Sponsoren noch gar nicht dabei. Die Bildbearbeitung, das Schneiden von Videos oder das Schreiben von Texten für Websites braucht viel Geduld. Da sitzt man schon bis spät in die Nacht am Pool und überlegt sich seine Texte, ohne je wirklich ins Wasser gesprungen zu sein", erklärt Bianca Helmhart.

Pläne für die Zukunft



Für die Zukunft wünscht sich Helmhart noch mehr Länder besuchen zu können und die Menschen mit ihren Beiträgen zu inspirieren: "Wir wollen den Leuten aufzeigen, wie man sich durch das Beschreiten manchmal ungewöhnlicher Pfade weiterentwickeln kann. Wir sind das beste Beispiel dafür. Da spielt für uns das Thema Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle. Dazu haben wir sogar schon einen Ratgeber verfasst. Man muss nicht gleich 'Influencer' werden, um sein Leben total umzukrempeln, aber wir möchten die Menschen schon dazu bewegen, sich aus ihrer Komfortzone herauszubewegen und Neues kennen zu lernen. Deswegen möchten wir auch in Zukunft Online-Kurse zum Thema Reisen und fremde Kulturen anbieten, aber auch Hilfestellung und Coaching, was den eigenen Mindset betrifft. Oft braucht es nicht viel an neuer Aussensicht, um das eigene Leben anders und damit positiver zu sehen", zeigt sich Bianca Helmhart optimistisch für die weitere Zukunft.