Landesliga Herren



Keine Punkte gab es für unsere Teams in der Auftaktrunde der Steirischen Landesliga. Dabei ging sowohl der SC Liezen gegen Titelaspirant Voitsberg, als auch Rottenmann gegen den SV Ilz früh in Führung. Danach aber gaben beide Teams ihre Spiele aus der Hand. Speziell der SC war dank des Premierentreffers von Fabio Pistrich nah an einem Punktegewinn, zog aber letztlich leider auch den kürzeren.

SC Liezen – ASK Voitsberg 1:2 (1:1). Tore: Fabio Pistrich; Daniel Brauneis, Philipp Zuna.

SV Rottenmann – SV Ilz 1:3 (1:2). Tore: Benjamin Zeiselberger; Mihael Sopcic, Jan Ostermann, Andreas Mild.

Landesliga Damen



Unsere Damen mussten zum Auftakt eine knappe Heimniederlage gegen Birkfeld hinnehmen. Der entscheidende Treffer fiel in Minute 34.

SG Rottenmann/Lassing – Union Birkfeld 0:1 (0:1). Tor: Melanie Krapfenbauer.



Oberliga Nord



Gleich zum Auftakt gab es ein hochkarätiges Derby, in dem Irdning die Oberhand über den FC Schladming behielt und damit gleich zu Beginn der Meisterschaft ein starkes Zeichen setzt. Stark stieg auch Bad Mitterndorf ins Ligageschehen ein. Die Ziller-Elf ließ den Gästen aus Krieglach keine Chance und siegte ungefährdet.

ASV Bad Mitterndorf – TUS Krieglach 3:0 (2:0). Tore: Christoph Gassner, Armin Flatscher, David Gassner.

ATV Irdning – FC Schladming 2:1 (0:0). Tore: Sebastian Schmid, Tobias Danklmayr; Adrian Wass.

Unterliga Nord A

In der Unterliga prolongierte der SV Lassing seinen perfekten Saisonstart mit einem hart erkämpften Sieg über Wartberg. Pruggern und Admont holten sich nach Niederlagen in der ersten Runde ebenfalls einen Sieg, während Stainach-Grimming nach dem Auftaktsieg nun bei Titelfavorit Mürzzuschlag klar das Nachsehen hatte. Der SV Haus holte gegen Pernegg dank einer starken zweiten Spielhälfte den ersten Punkt, der WSV Liezen verlor in Veitsch knapp und wartet auf diesen noch weiter. Der FC Ausseerland hatte spielfrei.

SV Lassing – ATUS Wartberg 3:2 (1:2). Tore: Andre Grill, Gerald Stenitzer, Marlon Grill; Bernhard Winkelmayer, Denis Curic.

SV Stanz – TUS Admont 1:5 (1:3). Tore: Daniel Ellmeier; Adrian Roman (3), Marcel Lep (2).

SV Thörl – SV Pruggern 0:2 (0:1). Tore: Daniel Köll, Christoph Trinker.

ESV Mürzzuschlag – SV Stainach-Grimming 4:0 (3:0). Tore: Dominik Taferner, Andreas Purgstaller, Thomas Deutschmann, Shpresim Rudaj.

SV Haus – SC Pernegg 2:2 (0:2). Tore: Thomas Weikl (2); Thomas Lipp, Lukas Harrer.

FC Veitsch – WSV Liezen 2:1 (1:1). Tore: Florian Fuchs, Matthias Fraiss; Stefan Hintsteiner.

FC Ausseerland spielfrei.

Gebietsliga Enns



Auch in der Gebietsliga startete der Meisterschaftsfavorit SV Aigen mit einem Sieg in die neue Saison. Erster Tabellenführer ist allerdings Ardning. Heiß, aber fair, ging es beim Derby Radmer gegen Landl her, bei dem die Gastgeber dank zweier später Treffer noch einen Punkt sichern konnten.

TUS Ardning – FC Schladming II 4:1 (2:1). Tore: David Vrhovac (2), Noah Urban, Julian Jamnig; Peter Stock-Hansen.

SV Aigen – FC Gaishorn 3:1 (1:1). Tore: Fabian Schweiger, Klaus Auer, Daniel Adelwöhrer; Klaus Oppliger.

FC Ramsau – TUS Gröbming 1:2 (0:1). Tore: Fabio Perali; Andreas Lindmayr, Michael Percht.

SV Trieben – SV Hall 1:2 (1:0). Tore: Domenic Knefz; Jakob Danklmaier, Tobias Nachbagauer.

SV Radmer – FC Landl 3:3 (0:1). Tore: Stefan Steiner (2), Mark Schranz; Patrick Arrer (2), Lukas Lindner.

FSV Öblarn – SV St. Gallen 2:2 (1:2). Tore: Krenar Rexhepi, Rade Panic; Oliver Selle, Gerald Bliem.

1. Klasse Enns



Die Favoriten der 1. Klasse Enns konnten ihre Auftaktspiele gewinnen. Sowohl die Ausseer Juniors als auch der FC Tauplitz holten knappe Siege, während die SC Juniors in Wald 0:0 spielte. Erster Tabellenführer ist allerdings Wörschach, das die SG Pruggern/Gröbming II beinahe zweistellig besiegte.

SG Pruggern/Grömbing II – SU Wörschach 1:9 (1:7). Tore: Dominik Eder; Janos Toth (2), Johannes Schulz (2), Peter Csoka, Thomas Lemmerer, Florian Lödl, Dominik Eder (ET).

ESV Lok Selzthal – SV Stein/Enns 1:3 (0:2). Tore: Christian Kalsberger; Rene Gutmann, Daniel Schönleitner, Bernhard Schachner.

FC Ausseerland Juniors – SV St. Martin/Gr. 4:3 (2:0). Tore: Michael Kraft (2), Andreas Pehringer, Daniel Rossi; Michael Ebenschweiger-Stöckl, Manuel Schwabegger, Stefan Radlingmaier.

FC Tauplitz – ATV Irdning II 2:1 (0:1). Tore: Simon Bindlechner, Martin Schachner; Marco Müller.

SV Wald/Sch. – SC Liezen Juniors 0:0.

ASV Bad Mitterndorf II spielfrei.