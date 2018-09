Brunftzeit am Wilden Berg Mautern

18.09.2018, 15:26 Uhr

In Mautern steht der Herbst ganz im Zeichen des Rotwildes.

Brunftfest mit Jäger-Messe

MAUTERN. Die ersten kühlen Nächte kündigen nicht nur den Abschied des Sommers an. Es ist auch die Zeit, in der sich die größte Wildtierart am Wilden Berg lautstark bemerkbar macht – die Zeit der Hirschbrunft. Von Mitte September bis Mitte Oktober kämpfen die Hirsche um den Titel des Platzhirsches. Ihr lautes Röhren, um die Konkurrenz abzuweisen, ist kilometerweit zu hören, so auch im Rotwild-Gehege am Wilden Berg.Zum Auftakt für die „Wilden Wochen“ am Wilden Berg in Mautern steht am Samstag, 22. September, von 9 bis 18 Uhr das Brunftfest mit Jäger-Messe auf dem Programm. Für musikalische Unterhaltung bei der Jägermesse sorgt die Bläsergruppe der Ortsmusikkapelle Mautern.Auf die Kinder wartet eine Zaubershow mit Zauberer Gabriel um 13 Uhr im Kinderstadl. In der Steinbockalm werden die Gäste mit regionalen Wald- und Wildspezialitäten sowie mit köstlichem Sterz verwöhnt. Wer gerne einmal das Armbrustschießen ausprobieren möchte, für den gibt es am mobilen Schießstand die Möglichkeit dazu.