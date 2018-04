Wasserfest zum Rafting Weltcup

23.04.2018, 06:35 Uhr

Am Wochenende wurde bei sommerlichen Temperaturen die Salza bei Wildalpen zum Schauplatz für das Können der Wildwasserathleten aus 12 Nationen.

Bilderbuchwetter, 50 motivierte Raftingteams aus über 12 Nationen und ein gut gelauntes Publikum sorgten vergangenes Wochenende in Wildalpen für ein gelungenes Stelldichein an der Salza. Der größte Wildwasserevent Österreichs (Rafting Weltcup, Europacup undÖsterreichischen Meisterschaften) war Schauplatz sportlicher Höchstleistungen. Von Freitag bis Sonntag brachten rund 200 Teilnehmer Paddelperformance auf's Wasser. Die vier Bewerbe – Head to Head, Sprint, Slalom und Abfahrt – forderten nicht nur die Paddler. Auch als Zuseher durfte man, nicht zuletzt aufgrund der perfekten Organisation, ein Stück Raftingsport zum Greifen nah erleben.

Der Nachtslalom

Feuriger Rahmen

Heimspiel auf der Salza

Mit dem Nachtslalom setzen die Verantwortlichen für diesen einzigartigen Wildwasserevent die "Adrenalinlatte" hoch. Im Zentrum des Geschehens, am Streckenabschnitt-Campingplatz Wildalpen, kämpften sich die Wassersportler Tor um Tor die Schmelzwasserführende Salza Fluss auf- und abwärts. "Es ist durch den intensiven Winter relativ viel Wasser. Es gilt, die grünen und roten Tore zu passieren, wobei die grünen Tore flussabwärts zu bewältigen sind. Es gibt zwei Durchgänge, der bessere Durchgang wird gewertet", so Hermann Kain, der sich seit langem bei den Veranstaltungen organisatorisch engagiert.Um 22 Uhr wurden die Leistungen der Sportler von einem pompösen Feuerwerk gesäumt. Zu feinstem "Rockabilly" wurde im Anschluss im Festzelt getanzt. Die Organsiationscrew rund um den Verein Rafting Sport Salzatal, hatte alle Hände voll zu tun. Zwischen dem reibungslosen Ablauf der Bewerbe mussten auch spontane Anliegen der Starter und Besucher jederzeit Platz finden. "Für den Erfolg dieses Events sind die freiwilligen Helfer entscheidend. Der gesamt Ort hilft mit", erzählt Anton Graf vom Organisationsteam. Von der Feuerwehr bis hin zu den zahlreichen Vereinsmitgliedern packen alle mit an, um zu gewährleisten, dass der hohe Standard gehalten werden kann. "Wir sind das Weltcuprennen mit dem höchsten Starterfeld", erklärt Graf stolz.Aus sportlicher Sicht konnten bei den Herren die TschechischeNationalmannschaft, gefolgt von den Teams aus Deutschland und Slowenien denSieg erringen. Bei den Damen setzte sich das Niederländische Team vorDänemark und Tschechien durch.Der derzeitigen Nationalmannschaft "Rafting Sport Salzatal 1" gelang mitdem Weltcupsieg im Sprint die große Sensation des Wochenendes. Das zweiteTeam des durchführenden Vereins konnte im Head2Head in das Finale einziehenund dabei den 2. Rang erreichen.Bei den Österreichischen Meisterschaften gelang "Rafting Sport Salzatal 1"die überlegene Titelverteidigung des Staatsmeistertitels. "Ein vollerErfolg", bilanziert Teamkapitän Arnold Baumann. "Die nächsten Ziele sinddie Teilnahme an weiteren internationalen Rennen, sowie derEuropameisterschaft in der Slowakei" verrät er die weiteren Pläne desNationalteams. Die Silbermedaille holte sich "Rafting Sport Salztal 2",ebenfalls aus Wildalpen. Das Team "Pub o Cino" aus Leoben komplettiert mitdem 3. Rang das Podest.