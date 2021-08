Vom Acht-Kirchen Blick in Mürzhofen sieht man bei schönem Wetter die Kirchtürme vom Georgi- und Kalvarienberg, der evangelischen und der katholischen Kirche in Kindberg, jene in Mürzhofen und Allerheiligen sowie die Türme von St. Marein und Sankt Lorenzen. Unser Leser Roland Grossinger fragt zurecht:" Wo gibt es so etwas sonst noch?".

