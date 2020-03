Der Kinofilm mit Stanzer Beteiligung ist im ganzen Land gut angelaufen.

Laut Angaben der Presseabteilung des Kinofilms "Rettet das Dorf" von Teresa Distelberger ist der Film, in dem die Stanz ja eine Hauptrolle verkörpert, hervorragend angelaufen. "Alle Veranstaltungen sind beinahe ausgebucht, wir bekommen fantastische Resonanzen", so Valerie Besl von der Kommunikationsagentur "Vielseitig". "Selbst in Bundesländern, die nicht im Film vorkommen, fanden bereits Veranstaltungen statt, da die Menschen den Film einfachen sehen wollten", meint Besl weiter.

Stanzer Auftritt strahlt bis in die Falter-Redaktion

Bis Mitte April finden noch im ganzen Land Vorführungen statt. Ob die Spielzeit verlängert wird, bleibt abzuwarten. "Der Film läuft, so lange er läuft", freut sich Besl über den Anklang.

Auch in der Wiener Stadtzeitung "Falter" ist man auf den Film bereits aufmerksam geworden und hat der Stanz einen eigenen Artikel gewidmet. Die Journalistin Gerlinde Pölsler beschäftigt sich darin, wie die Stanz der Verödung des Dorfes entgegenwirkt – Prädikat lesenswert.