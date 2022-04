Nach zweijähriger Pandemie leben Veranstaltungen im Rahmen der Brauchtumspflege wieder auf und erfreuen sich regem Zuspruch.

MÜRZHOFEN. 2022 – Das Jahr an dem man vermehrt vorsichtige Stimmen von Normalität sprechen hört und viele lieb gewonnene Traditionen zurückkehren.

So wuchsen die Holzhaufen in den letzten Wochen an vielen verschiedenen Stätten zu beachtlichen Gebilden und warteten darauf, am Karsamstag entzündet zu werden. Wie sehr die Möglichkeit, einerseits Traditionen fortzuführen und andererseits natürlich gesellschaftliche Zusammenkünfte zu pflegen gefehlt hat, zeigte sich bei den Besucherzahlen.

Beim Osterfeuer der FF Mürzhofen waren nach Schätzungen des Kommandos beinah 500 Leute. „Die letzten Wochen haben wir jede freie Minute darauf verwendet, Material für das Feuer zu sammeln. Besonders engagiert war unsere Jugend, auf die wir sehr stolz sind“, lässt der sehr zufriedene Kommandant, Peter Kahofer, vernehmen.

Foto: Tamara Himsl

Foto: Tamara Himsl

Das Wetter ist bei Outdoor-Veranstaltungen immer eine gefährliche Variable. Dennoch meinte es – passend zu Ostern – Petrus mit den Florianijüngern gut und ließ die Schleusen des Himmels geschlossen. Der Wind war jedoch ein eigenes Kapitel. Er heizte das Feuer im wahrsten Sinn des Wortes extrem an und sorgte so für beachtlichen Funkenflug, der die Besucher auf Trab hielt. Die von der Feuerwehr bereitgestellten Stehtische wurden im Laufe des Abends sehr oft am Feld herumgetragen. Zuerst um den Funken auszuweichen, zu späterer Stunde um dem Feuer näherzukommen und sich zu wärmen.