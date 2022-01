44 Appartements mit Restaurant, Dorfladen und Tiefgarage werden in der Nähe der Talstation gebaut.

OBERWÖLZ. Am Lachtal wurde zuletzt regelmäßig und kräftig investiert. Die Murtal Seilbahnen haben für rund 3,5 Millionen Euro für Schneesicherheit gesorgt (Bericht). Zudem hat die Initiative Lachtal im Vorjahr einen neuen Rundwanderweg auf die Beine gestellt, der auch im Sommer Gäste anlocken soll (Bericht). "Der touristische Aufschwung ist spürbar - auch im Sommer wird es immer mehr", freut sich Bürgermeister Hannes Schmidhofer.

Neue Almappartements

Die Gunst der Stunde dieses Aufschwungs nutzt jetzt das Familienunternehmen Gübitz. Die Immobilienentwickler haben sich bereits vor Jahrzehnten am Lachtal angesiedelt und wollen dort jetzt ein wegweisendes Projekt umsetzen: Ab dem Frühjahr sollen die "Almappartements Lachtal - 1598" realisiert werden. Hinter der Zahl im Namen steckt die Seehöhe des Empfangsbereiches.

Restaurant inklusive

Die neue Anlage wird in der Nähe der Talstation errichtet und bekommt einen direkten Pistenzugang. Entstehen sollen 44 Appartements in unterschiedlichen Größen, aufgeteilt auf sechs Häuser. Zusätzlich gibt es künftig ein Restaurant mit 100 Sitzplätzen und Terrasse, einen Dorfladen, eine Tiefgarage und weitere Parkflächen. "Angeordnet wird das Ganze wie ein kleines Dorf mit Begegnungszone in der Mitte und diversen Attraktionen für die Gäste", erklärt Helmut Gübitz.

Regionalität im Fokus

Ein wichtiger Punkt bei der Umsetzung sei die Regionalität, betonen die Entwickler: "Es wird ein traditioneller Massivholzbau, der in das Gelände einfließen soll." Bei der Umsetzung sollen großteils regionale Betriebe zum Zug kommen und nach der Eröffnung stehen regionale Produkte ebenso im Fokus. Betrieben wird die Anlage künftig von "Alps Resorts", die bereits Feriendörfer auf der Turrach, in Hohentauern oder am Kreischberg im Portfolio haben.

Keine Zweitwohnsitze

"Das ist ein echter Mehrwert für die Gemeinde, weil auch eine Sommernutzung geplant ist", sagt Schmidhofer. "Wir kämpfen bereits seit Jahren für ein solches Projekt." Ursprünglich hätte die neue Anlage bereits im Vorjahr realisiert werden sollen, allerdings gab es Einsprüche von Anrainern. Jetzt sei laut Schmidhofer alles geklärt und es gibt einen positiven Baubescheid. Die Appartements sollen im Frühjahr 2024 fertig werden. Diese werden ab sofort verkauft und nach Fertigstellung touristisch vermietet - eine Eigennutzung ist allerdings möglich. Insgesamt werden in die Anlage rund 14 Millionen Euro investiert.

