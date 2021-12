Vergangenes Wochenende stand alles im Zeichen des Weihnachtseinkaufes. Für den Handel gab es auch bei uns in der Region eine besondere Ausnahme: Die Geschäfte durften am Sonntag öffnen.

MURTAL. In Judenburg hatten die Geschäfte am Freitag durchgehend bis 19 Uhr, am Samstag bis 17 Uhr und teilweise auch am Sonntag geöffnet. Bei Chilli-X & Hemptheke gab es zusätzlich einen kleinen Indoor-Weihnachtsmarkt mit Alpaka-Produkten, Schmuck, Kosmetik und Keramik. In der JUBU HolzwerkSTADT konnten alle Kinder kostenlose Weihnachtsbäumchen basteln.

Christkindlmarkt am Hauptplatz

Viele Geschenkideen gab es auch am Christkindlmarkt, der durch die Zugangskontrollen sicher besucht werden konnte. Neben Punsch und Glühwein stand dort wieder Live-Musik am Programm. Es unterhielten die Seetaler, die Gebrüder Meier von 3Colors und das Doppelquartett Zirbenklang die Gäste. Zum Abschluss des Christkindlmarktes am 23. Dezember dürfen sich die Besucher auf „Swinging Christmas“ mit Raccoon freuen. Heuer gibt es zum ersten Mal am Christkindlmarkt ein Judenburger Weihnachtshäferl. Es wurde vom Künstler Plo gestaltet und soll die Wegwerf-Becher ersetzen.

Die Stadt lockte am Wochenende nicht nur mit geöffneten Geschäften, sondern auch mit Live-Musik mit beispielsweise den "Seetalern".

Knittelfeld

Vergangenes Wochenende fand der lange Einkaufstag in Knittelfeld, unter dem Motto „Adventzauber“, wieder statt. Er wurde "gut angenommen", berichtet Jörg Oplitz vom Stadtmarketing Knittelfeld. Mehr als 30 Geschäfte nahmen daran teil und freuten sich über das große Interesse der Gäste.



"Dabei waren abermals Schmuck, aber auch Dekorationen und kleine Aufmerksamkeiten, Spielwaren, Kleidung und Co. äußerst gefragt".

Am Knittelfelder Hauptplatz können außerdem winterlich-zauberhafte Märchenfiguren bestaunt werden. Kurze Gedichte laden zum Vorlesen ein.

Gewinnspiel

Zahlreiche Kunden nahmen auch beim Gewinnspiel teil und eine Frau aus Knittelfeld konnte sich ganz besonders über den Gewinn von der Goldschmiede Berger freuen. Sie bekam einen Brillanten mit 0,25 Karat. Er hat einem Wert von ca. 750 Euro. Sie konnte ihr Glück kaum fassen und dachte bis zum Schluss an einen Scherz.

Eine Knittelfelderin freute sich über einen Brillanten mit 0,25 Karat und einem Wert von ca. 750 Euro

