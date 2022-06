Ein weiteres Musikjahr neigt sich dem Ende zu. Bei den Abschlusskonzerten in der Region Murtal wurde es deshalb an vielen Schulen noch einmal laut - bevor es in die Sommerpause geht.

MURTAL. Die Kinder und Jugendliche der Ulrich-von-Liechtenstein Musik- und Kunstschule in Judenburg verwandelte beispielsweise den Innenhof beim Musikschulfest in einen Schauplatz für Ensembeles und Solisten. Aber auch beim Abschlusskonzert im Knittelfelder Kultur- und Kongresshaus sowie im Volksheim Zeltweg konnten die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Musikschulen an den Instrumenten überzeugen.

Fleißige Schüler wurden ausgezeichnet

In Knittelfeld folgte ein bunter und kurzweiliger Konzertabend mit Hits aus verschiedensten Musikrichtungen. Einige der vielen Highlights waren die Auftritte der „MurtalHORNS“ und der „BlockflötenMINIS“. Auch das Vokalensemble unter der Leitung von Ingrid Kaltenegger war Teil des Konzertes. Eine große Ehre wurde Gabriele Prasch zuteil. Sie unterrichtete unter anderem am Horn und an der Blockflöte. Nun tritt sie ihren wohlverdienten Ruhestand an. Vanessa Mainhart, Larissa Udermann, Carina Scherz und Magdalena Wolf bekamen ihre Abschlussprüfungszeugnisse verliehen.

Die Schülerinnen bekamen vor Ort ihre Abschlussprüfungszeugnisse verliehen. Von links: Bgm. Harald Bergmann, Klaus Mühlthaler, Larissa Udermann, Carina Scherz und Magdalena Wolf.

Schlusskonzert Zeltweg

Einmal mehr konnte man sich von den Leistungen der Kinder und Jugendlichen aus der Musikschule Zeltweg überzeugen. Am 21. Juni fand im Volksheim Zeltweg deren Schlusskonzert statt. Musikschuldirektor Peter Schreibmeier begrüßte die zahlreichen Besucher und stellte die einzelnen Musikbeiträge vor.

Auftritt des Orchesters UNO von der Musikschule Zeltweg.

Von der musikalischen Früherziehung bis zum Big Band Sound spannte sich der Bogen des Dargebotenen. Insgesamt traten zwölf Gruppen, vom kleinen Ensemble bis zum Orchester auf. „Für jeden Musikschüler ist es wichtig, dass er irgendwann einen Auftritt hat und zeigen kann was er/sie in der Musikschule gelernt hat und der große Dank ist dann der Applaus“, so Bürgermeister Günter Reichhold in seiner kurzen Dankesrede.

